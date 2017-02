Le ticket à gratter 2.0 débarque dans les Hauts de France

La région des Hauts de France a été choisie (avec la Haute Normandie) comme zone test pour le nouveau jeu de la Française des Jeux : un ticket à gratter digital, "Illiko Live", qui donne accès à un jeu sur smartphone. Objectif : reconquérir des joueurs plus jeunes, mais aussi les femmes.

"La Poule aux Oeufs d'Or", "As Capone" et "Sauve Souris" : ce sont les trois nouveaux jeux proposés par la FDJ aux gratteurs. Le principe ? On gratte, on découvre un QR code (sorte de code-barre en forme de labyrinthe que l'on photographie avec son smartphone) et le gain potentiel de son ticket. Après avoir installé l'application Illiko Live, il suffit de flasher ou de rentrer le QR code pour accéder au jeu sur son téléphone, tablette ou ordinateur.

Des mini-jeux rapides et qui diront si oui ou non, vous avez gagné le gros lot. Vendu entre 2 et 3 euros, le pactole peut monter jusqu'à 50 000 euros.

François Grenier, directeur régional pour la zone Nord-Est de la Française des Jeux, explique l'enjeu : "il faut à la fois capter une clientèle plus jeune, plus féminine, mais n'oublions pas que le réseau physique (cqfd : type bars-tabac) représente 96% de nos ventes et qu'il faut aussi que nos joueurs continuent à fréquenter ces points de vente".

Les Hauts de France, 3ème région la plus joueuse

Le Nord de la France aime jouer : avec 1 milliards 340 millions d'euros misés en 2016, c'est 10% du chiffre d'affaires de la Française des Jeux qui est engagée dans les Hauts de France. Mais nous aimons surtout gratter : 6 joueurs sur dix dans la région préfèrent les tickets et la pièce de monnaie aux autres jeux comme les paris sportifs ou les loteries.

On mise aussi en moyenne un peu plus que dans le reste de la France : 4€30 contre 4€ au niveau national. Et cela paie : En 2016, le Nord-Pas-de-Calais a totalisé 16 grand gagnants de la Française des Jeux (avec un record de 34 millions 191 508 euros remportés à l'Euro Millions en 2013 par un chanceux de Boulogne-Sur-Mer).

Un défi pour la FDJ dans la région : des points de vente qui ferment

La Française des Jeux doit aussi faire face à la fermeture de nombreux points de vente dans la région : 118 ont fermé leurs portes en 2016 (sur 3095 au total). Principale cause : notre proximité avec la frontière belge, où les bureaux de tabac sont plus attractifs pour des raisons bien connues. Pour cela la Française des Jeux a dû donner l'agrément à des lieux qui ne proposaient que des jeux à gratter pour leur permettre de proposer aussi le Loto ou encore l'EuroMillions.