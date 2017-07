Le toboggan du château de Nantes est-il dangereux ?

En deux jours, les pompiers sont venus deux fois pour soigner trois personnes, légèrement blessées, après leur glissade dans le toboggan du château de Nantes. Un tapis a été installé pour adoucir l'arrivée.

Il va vite le toboggan installé le long des remparts du château pour le Voyage à Nantes. Trop vite pour certains. Résultat, ce mercredi, un père et sa fille de 13 ans ont été légèrement blessés aux jambes et, ce jeudi, c'est une jeune femme de 19 ans qui a, elle, été touchée à la cheville. Dans les deux cas, les pompiers ont du intervenir. Donc, la question se pose : est-ce qu'il est dangereux ce toboggan ?

Un tapis installé pour adoucir l'arrivée

Le Voyage à Nantes se veut rassurant : la commission de sécurité a donné son accord pour que les adultes et les enfants, accompagnés, puissent glisser dans cette oeuvre-toboggan et sur 6.000 glissades, il n'y a eu que deux interventions des pompiers. Mais un tapis de plusieurs centimètres d'épaisseur a tout de même été installé en bas de ce "Paysage glissé" pour adoucir l'arrivée et, au départ, un médiateur du VAN prend le temps de bien répéter les consignes de sécurité. "On essaie d'être le plus clair possible. Le pantalon obligatoire d'abord, pour éviter tout risque d'échauffement et donc de brûlure. Et des chaussures fermées, c'est conseillé pour freiner, pour éviter tout risque."

Les parents avec enfants sont eux priés de faire une première descente tous seuls : "comme ça, ils connaissent le toboggan et ils peuvent aller à la vitesse qu'ils veulent avec leur enfant. Et tout le monde s'amuse d'autant plus !", assure le médiateur.

Il y a beaucoup de sécurité, peut-être même un peu trop

Résultat, majoritairement, l'arrivée se passe bien, comme pour Germinal, un habitué du toboggan : "je viens avec mon petit garçon qui a trois an et demi. Ça fait pas flipper, il y a beaucoup de sécurité, peut-être même un peu trop parfois parce que c'est hyper long. Mais c'est très bien, il n'y a aucun soucis". Quentin, un grand ado, apprécie, lui, la vitesse du toboggan : "là, il y a un peu plus de sensations que dans un toboggan classique. C'est plus raide et ça va lus vite !".

Je me suis dit : ça va un peu trop vite !

Il y en a aussi qui se font surprendre par la vitesse. Mais Nadia garde le sourire : "j'ai vu la fin arriver, je me suis dis 'ça va un peu trop vite !', j'ai essayé de freiner. Finalement, je me suis gamellé, mais c'est pas grave et, franchement, c'était vraiment sympa".

Le toboggan du château de Nantes est ouvert tous les jours de 10 heures à 20 heures.