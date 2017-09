Le toboggan du Voyage à Nantes sera gardé !

Le Voyage à Nantes a annoncé ce jeudi que deux œuvres de l'édition 2017 seront conservées. Il s'agit de "Micr'Home", le petit appartement suspendu au-dessus d'une ruelle en centre-ville et du fameux toboggan, accroché aux remparts du Château des Ducs de Bretagne.

Deux œuvres de l'édition 2017 du Voyage à Nantes vont rester dans la ville. Si vous êtes passé entre la place Royale et le passage Pommeray, rue de la Fosse, vous avez peut-être levé les yeux pour admirer un petit appartement perché à cinq mètres du sol, avec des oiseaux en origamie. Il va rester là, suspendu au-dessus rue du Puits-d'Argent entre deux immeubles, en attendant les feu verts administratifs. La mairie doit donner son autorisation pour le maintien de cet appartement de trois niveaux.

Le toboggan reste aussi !

L'autre oeuvre qui sera gardée, c'est celle qui a fait le plus parler d'elle : le toboggan du château des Ducs de Bretagne. Il a dû être fermé à plusieurs reprises, au moins trois personnes se sont blessés. La chaleur, la pluie ou encore un pantalon en toile faisaient glisser trop vite ! L'oeuvre "Paysage glissé" sera transformée pour éviter tous ces problèmes. Le toboggan sera aussi rallongé pour une réouverture l'été prochain.

Encore un succès cette année

Le Voyage à Nantes continue à séduire année après année ! L'organisation a recensé près de 2.4 millions de visites sur les différents sites du VAN, soit 39 % de plus que l'an dernier. Cela correspond à environ 800 000 visiteurs dans les rues de Nantes cet été. Les touristes étrangers, principalement les Britanniques et les Espagnols, étaient très nombreux avec plus de 43 000 personnes. C'est quasiment 45% de plus qu'en 2016.

2018, l'année du vignoble !

Le Voyage à Nantes à peine terminée, l’organisation pense déjà à la prochaine édition. Vous pouvez déjà noter les dates sur votre agenda: ce sera du 30 juin au 26 août 2018. "Ce sera l'année du vignoble, annonce d'ores et déjà Jean Blaise, le directeur du Voyage à Nantes. Le vignoble, c'est quand même un trésor. On a déjà conçu un parcours en douze étapes qui va de Nantes à Clisson, et qui va passer par des installations assez importantes, même une plutôt gigantesque et très très surprenante, qui sera sans doute vers Château-Thébaud, mais je n'ai pas le droit de le dire ! "s'amuse Jean Blaise ! Nous n'en saurons pas plus pour l'instant !