Le tome 2 de l'histoire d'Orléans en bande dessinée vient de paraître

La bande dessinée "Orléans tome 2 : de la cathédrale aux fêtes de Loire" est désormais disponible aux éditions Petit à Petit. C'est la suite du premier tome, publié en septembre 2019, qui couvrait la période allant de la Gaule romaine à Jeanne d'Arc ; en toute logique, ce second tome retrace la période allant du XVIème siècle à nos jours - et même un peu au-delà puisque le dernier chapitre se déroule en... 2023 !

Des guerres de religion au Festival de Loire

Le principe reste donc le même : 9 épisodes historiques sont évoqués par un même scénariste - Emmanuel Marie, qui avait déjà signé le premier tome - et des dessinateurs différents, le tout entrecoupé de pages documentaires conçues par Béatrice Merdrignac, avec repères chronologiques, illustrations et photographies - selon le concept de la "Docu-BD" développé par la maison d'édition rouennaise.

La couverture de ce tome 2 de l'histoire d'Orléans en BD a été dessinée par Antonio Palma - DR Editions Petit à Petit

La blésoise Moon Li, a ainsi dessiné le tout dernier épisode, qui a pour cadre le Festival de Loire, ce rassemblement de la marine fluviale organisée par la ville d'Orléans tous les deux ans depuis 2003. "Cela me parle particulièrement, explique-t-elle, car j'étais venue au Festival de Loire quand j'étais adolescente, et c'était pour moi un souvenir marquant. Et puis, là, on anticipe sur le Festival de 2023, qu'on imagine sans les masques, sans épidémie, c'est plutôt sympa !"

Une porte d'entrée sur l'Histoire

La dessinatrice avait déjà participé à la BD consacrée à Blois, dans la même collection, où elle avait illustré un épisode se déroulant au XIIIème siècle, déjà autour de la Loire. "Pour moi, qui d'habitude fais plutôt de la BD jeunesse, c'est une belle aventure, souligne-t-elle. Cette collection est une belle porte d'entrée sur l'Histoire, surtout dans la région Centre-Val de Loire, où on a une forte historicité mais où on a tendance à s'arrêter au patrimoine emblématique comme les châteaux de la Loire, mais où on connaît sans doute moins l'histoire des villes. Cela invite à les découvrir sous un autre œil."

Ce tome 2 permet donc de se replonger dans l'histoire de la ville d'Orléans, avec des événements connus mais aussi méconnus ou oubliés, comme le siège cosaque sous Napoléon Ier, les inondations de 1846 ou la guerre de 1870. Cette bande dessinée de 80 pages est vendue au prix de 16,90 €.