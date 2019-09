Le tome 2 de la bande dessinée "Le Mans à travers les âges" est sorti

Le Mans, France

Le second opus de la bande dessinée Le Mans à travers les âges est disponible. L'équipe au complet l'a présenté au public, mercredi 25 septembre, au Palais des congrès. Cette fois-ci, l'action se concentre entre 1793 et 1918. Elle est découpée en sept chapitres. Chacun se concentre sur un événement marquant de la ville du Mans. Olivier Renault, le scénariste, a rassemblé des histoires vraies qu'il a compilées pour écrire le script de la BD. "La plupart des histoires ont été composées à partir d'un certain nombre d'histoires vraies, qui n'ont pas de lien entre elles", explique le journaliste.

Toutes ces histoires, soit j'ai travaillé dessus, soit on me les a racontées, donc je sais qu'il y a énormément d'histoires authentiques.

L'écriture de ce second tome a été plus apaisée que pour le premier. En effet, le scénariste et l'historien sarthois Serge Bertin ont eu plus de temps pour écrire la trame narrative.

Un dessinateur par chapitre

Chacun des sept chapitres a été réalisé par un dessinateur différent. Trois d'entre eux sont manceaux. Matthieu Durand, originaire du Mans, n'avait pas participé au tome 1, car il attendait un moment précis de l'histoire mancelle. Spécialiste de BD d'aviation, il voulait représenter la venue de Wilbur Wright. En 1908, l'aviateur américain avait volé au-dessus du Mans à l'invitation de l'industriel Léon Bollée. Habituellement, Matthieu Durand dessine pour Tanguy et Laverdure, l'histoire de deux pilotes de chasse dans les années 1960.

_Ç_a m'a demandé un petit peu de travail, mais je n'ai pas vraiment changé de style pour cet album.

Pour le tome 2, comme pour le premier, chaque bédéiste a gardé son style de dessin. On note des petites différences de trait ou de couleur, mais l’ensemble de l'ouvrage est harmonieux, dans un style réaliste.

Le Mans à travers les âges est disponible à la librairie Bulle.