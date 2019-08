Le top départ "d'Avallon vacances" est donné

Pendant plus de deux semaines, les activités vont se succéder aux Isles Labaume à Avallon avec au programme: du golf, du paintball, du poney ou encore du tir à l'arc. Une opération menée par la ville et bien accueillie par les habitants alors que le cinéma et la piscine sont fermés.

Avallon, France

Les Isles Labaume à Avallon vont changer de visage pendant quelques jours. Du 1er au 17 aout, la ville lance "Avallon vacances", une opération estivale pour palier notamment la fermeture de la piscine et du cinéma.

Pendant plus de deux semaines, de nombreuses activités sont proposées. " Nous aurons de manière ponctuelle des initiations au golf avec un véritable prof de golf, nous aurons aussi du paintball, du poney, du tir à l'arc, et puis de manière récurrente nous aurons du mini-golf, du football, du volley-ball du ping-pong et là nous mettons tout à disposition gracieusement" explique Nicolas Pieri, responsable du service sport et manifestations à la mairie d'Avallon.

Le programme complet est à retrouver sur le site internet de la ville d'Avallon - http://www.ville-avallon.fr/

Des tarifs abordables

Le prix des activités ponctuelles varient : 2 euros pour une promenade en poney, 5 euros pour l'initiation au paintball ou au segway. Le reste est gratuit, ce que salue Romain venu avec sa fille. "Avallon vacances remplace mes vacances, je ne pars pas. C'est vraiment attractif, l'entrée dans le parc est gratuite, ils prêtent des jouets pour les enfants, c'est vraiment top !" s’enthousiasme t-il.

C'est justement l'objectif de Nicolas Peri, proposer des activités à ceux qui n'ont pas l'occasion d'en profiter. "L'idée n'est pas de gagner de l'argent, c'est de rendre des activités accessibles lorsque les personnes n'en n'ont peut-être pas l'idée ou lorsque les finances bloquent quand on a plusieurs enfants. Le but c'est de rendre abordable des activités ludiques pendant l'été. "

La ville a déboursé un peu plus de 7 000 euros pour l'organisation de ces deux semaines. Les activités ont lieu la plupart du temps l'après-midi entre 14h00 et 18h00.