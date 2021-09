Le torero Daniel Luque sauve la première corrida de la feria de l'Atlantique à Bayonne

Daniel Luqué star de a corrida d'ouverture de la feria de l'Atlantique dans des arènes de Bayonne copieusement remplies. Le toreros espagnol coupe deux oreilles à son second adversaire. Un exemplaire du lot d'El Montecillo compliqué à combattre. Emilio de Justo s'offre aussi un trophée.

Daniel Luque coupe deux oreilles à son second adversaire

Du bétail rugueux et souvent trop compliqué. Daniel Luque qui triomphe. Des arènes copieusement garnies. voila ce qu'il faut retenir de la première corrida du cycle bayonnais. Ce vendredi 3 septembre 2021, se déroulait la première course taurine de la Feria de l'Atlantique qui l'an dernier n'avait pas eu lieu en raison de la pandémie de Covid19. Les taureaux de la ganaderia d'El Montecillo, qui n'avaient jamais foulé le sol Français, ont déçu. Bien présentés, ils n'ont jamais été vraiment en mesure de mettre en valeur la tauromachie des toreros. Capricieux à souhait les cornus ont rendu, trop souvent, la corrida poussive. Il aura fallu la science et le talent de Daniel Luque pour faire vibrer le public frustré de sensations fortes depuis de nombreux mois.

Belle chambrée

En effet les toreros espagnols Emilio de Justo et surtout Daniel Luque ont su tirer leur épingle du jeu hasardeux proposé par le bétail. Une oreille à son premier adversaire pour Emilio, deux à son second pour Daniel luque qui triomphe face à 4000 spectateurs environ. Soit la jauge maximale autorisée dans un hémicycle qui compte 10 000 places. C'est le cinquième taureau du lot, "Hojaldre", un marron de 519 kilos qui a fait la nique à ses amis à quatre pattes. Seul Antonio Ferrera, pas aidé par le tirage au sort des taureaux, repart bredouille. Daniel Luqué a quitté les arènes en pleine nuit et en triomphe.

Daniel Luque à la muleta © Radio France - Paul Nicolaï

Nacho, footballeur du Real Madrid derrière les fleurs © Radio France - Paul Nicolaï

Dans le callejon, discret mais attentif le footballeur espagnol Nacho. L'arrière international du Real Madrid possède un élevage de taureaux de combat. José Ignacio Fernández Iglesias, dit Nacho, est né le 18 janvier 1990 à Madrid.