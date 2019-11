Le Toulousain Jean-Paul Dubois remporte le prix Goncourt

Toulouse, France

L'écrivain de 69 ans, qui est né à Toulouse et qui vit toujours dans la Ville rose, a remporté le Prix Goncourt 2019 avec son livre "Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon". Il avait déjà été nommé en 2016.

Parmi les quatre finalistes, Jean-Paul Dubois était notamment en concurrence avec Amélie Nothomb ("Soif"). Le Toulousain remporte le plus prestigieux et convoité des prix littéraires. En lice pour le prix figuraient également Jean-Luc Coatalem pour La part du fils (Stock), et Olivier Rolin pour Extérieur monde (Gallimard).