Le Touquet : un passionné rénove un vieux char à voile, fabriqué sur la Côte d'Opale

Ce char à voile est une pièce de notre patrimoine balnéaire. Depuis quelques mois, Vincent Porcher passe son temps libre à le bichonner. Cet enfin, très grand, est resté dans un garage après le décès de son propriétaire touquettois juste avant son premier roulage. Il présente un double volant pour gérer la direction et la voile et surtout des roues remarquables.

Les roues de ce char -uniques- sont réalisées avec des rayons soudés et avec un moyeu déporté. © Radio France - Matthieu Darriet

"Ces roues sont faites avec des rayons soudés -et non vissés- sur les jantes, explique Vincent Porcher. Et Henri Demoury a réussi à créer une roue à axe ou moyeu déporté ; c'est la seule connue à cette époque."

Trois ingénieurs automobiles allemands sont venus voir, mais ils sont repartis en disant que c'était trop compliqué à fabriquer.

Bois, métal et tissus, pour la voile, ce char était fabriqué, à l'époque, avec des matériaux de récupération, notamment. © Radio France - Matthieu Darriet

Vincent Porcher va faire traiter ces roues contre la corrosion, mais pour le reste du char, pas de problème. Le cadre est en inox, ce qui était très rare à l’époque et le bois utilisé a tenu le coup.

Du bois des Vosges

"Pour se fournir en bois, alors que le frêne commençait à se faire attaquer par une maladie qui a décimé beaucoup de forêts en France, Henri Demoury a opté pour une autre essence de bois qu'il allait chercher dans les Vosges. Il s'agissait de conifères, donc un bois qui résiste très très bien à l'eau, qui ne se déforme pas et qui a une certaine pérennité dans le temps."

Les chars à voile Demoury ont fait la Une de National Geographic, pour une traversée du Sahara en 1967. © Radio France - Matthieu Darriet

Henri Demoury s'est installée au Touquet, quand il a rompu avec la tradition famille et le métier de meunier, pour suivre les cours des Arts et métiers et devenir ingénieur. Il a alors commencé à créer des chars à voile avec parfois des pièces de récupération et des alliances entre le bois, le métal et les tissus que l'on pouvait trouver à l'époque pour la voile.

Un patrimoine à conserver

"Tout petit, avec mon frère, nous vivions dans ce quartier, poursuit Vincent Porcher, et parfois nous passions lui piquer des engins pour aller faire des petits tours dans les descentes à proximité de la maison."

Conservé dans un garage touquettois sans jamais avoir roulé, ce grand char est en très bon état. © Radio France - Matthieu Darriet

Une fois rénové, ce char pourra rouler sur la plage du Touquet et surtout être exposé dans la station, pourquoi pas au Palais des congrès qui vient d’être agrandi.