Le tour cycliste de la Dordogne annulé faute d'argent et de communes d'accueil

Le tour cycliste de la Dordogne prévu du 06 au 09 juillet prochain n'aura pas lieu. Les organisateurs n'ont pas trouvé assez de communes candidates pour l'accueil des étapes. Trente-trois équipes étaient déjà inscrites pour cette 29ème épreuve.

Le tour cycliste de la Dordogne n'aura pas lieu cette année. Dans une lettre au président du conseil départemental Germinal Peiro, l'organisateur Serge Salles, explique qu'il jette l'éponge. La 29 ème édition du tour cycliste de la Dordogne devait avoir lieu du 06 au 09 juillet prochain. "C'est avec une grande émotion que je vous informe de l'annulation" écrit Serge Salles. Cette épreuve d'élite national qui est l'antichambre des courses professionnelles permet de découvrir les coureurs de demain.

Les communes aux abonnés absents

Cheville ouvrière de l'organisation de cette manifestation, Serge Salles, le président des Amis du Tour, explique que "plusieurs raisons motivent cette décision". Il y a d'abord les communes qui font défaut pour l'accueil des étapes. Serge Salles déplore que "seules deux étapes ont été conclues sur les quatre voir les cinq étapes traditionnellement mises en oeuvre".

Un gros partenaire revoit sa subvention à la baisse

Si les communes ont été frileuses, l'argent fait également défaut " l'un des mécènes habituel est amené à réduire son partenariat" déplore Serge Salles. Mais celui qui tient à bout de bras cette manifestation depuis 28 ans est également un peu amer " notre déception est grande car, à ce jour, 33 équipes de très haut niveau ont sollicité une invitation pour cette nouvelle édition du calendrier fédéral."

"La léthargie décisionnelle des décideurs"

Serge Salles explique avoir contacté une trentaine de communes et n'avoir reçu que deux ou trois réponses. Dans son courrier il évoque la "léthargie décisionnelle" des décideurs en cette année électorale sans parler du Tour de France qui débarque en Dordogne pour trois jour à partir du 10 juillet au lendemain de l'arrivée finale de l'épreuve. Même si " la venue du Tour de France nous réjouit tous" le patron du tour de la Dordogne estime que cela a pu jouer un rôle auprès des élus.

Il ne reste que 12 tours cyclistes départementaux

Ce n'est pas la première fois que le Tour cycliste de la Dordogne connait des déboires. En 2010, des problèmes financiers avaient déjà conduit à son annulation. En 2014, l'épreuve avait également été supprimée à cause des soucis de santé de l'organisateur. Mais le Tour cycliste de la Dordogne n'est pas le seul a pâtir du manque d'argent, il ne reste plus qu'une douzaine de tours cyclistes départementaux. Reste maintenant à savoir si le Tour de la Dordogne pourra de nouveau avoir lieu. Serge Salles annonce qu'il démissionne de son mandat de président des Amis du tour de la Dordogne " bien sûr je me réjouirais si dans un proche avenir une personne proposait de prendre le relais". Une décision qui semble tout de même sonner le glas de la manifestation.