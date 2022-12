Le Tour de France 2024 ne terminera pas sur les Champs-Elysées mais à Nice

En raison des Jeux Olympiques, le Tour de France 2024 arrivera à Nice et non pas à Paris, annoncent ce jeudi la ville de Nice et les organisateurs de la Grande Boucle.

Nice, promenade des Anglais - Le tour de France arrivera à Nice en 2024 avec un contre-la-montre pour finir © Radio France - Romain Berchet C'est une première depuis 1905. La dernière étape du Tour de France 2024 ne se terminera pas par la traditionnelle remontée des Champs-Elysées. En raison de Jeux Olympiques, l'arrivée se fera à Nice et non pas à Paris, ont indiqué la ville de Nice et les organisateurs de la Grande Boucle jeudi lors d'une conférence de presse. ⓘ Publicité Autre nouveauté, la dernière étape, traditionnellement un sprint, sera cette fois un contre-la-montre individuel. Ce sera la première fois que le Tour se termine sur un chrono depuis le dénouement légendaire de 1989 où le Français Laurent Fignon avait perdu le maillot jaune pour huit secondes, plus faible écart de l'histoire, face à l'Américain Greg Lemond. L'étape 20 sera tracée sur les routes de l'arrière-pays niçois. "Tous les coureurs savent à quel point ces reliefs sont propices au suspense ! Le Maillot Jaune pourrait bien trembler jusqu'au bout !", prévient l'organisation du Tour sur Twitter. "C'est un immense honneur pour nous", a déclaré ce jeudi le maire de Nice, Christian Estrosi. "Que Nice puisse être regardée par 600 à 700 millions de téléspectateurs en juillet 2024, c'est un immense honneur", a-t-il ajouté. De nombreux évènements culturels et sportifs sont contraints de revoir leur organisation en 2024 en raison des JO de Paris. Plusieurs festivals notamment pourraient être annulés ou reportés. Une réunion est prévue mi-décembre entre les organisateurs et les autorités pour définir de nouvelles dates au cas par cas.