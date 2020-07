Le tour de France aurait du arriver à Privas ce mercredi

Le tour de France fera étape à Privas le 3 septembre prochain. Mais initialement il aurait du arriver ce mercredi. Christian Prudhomme, le patron du tour et des élus ont inauguré symboliquement la ligne d'arrivée.

Ils sont arrivés en vélo électrique. Des élus du département et le maire de Privas avaient concocté au patron du tour douze kilomètres à vélo sur la voie douce de la Payre entre Privas et la vallée du Rhône. Et ils sont symboliquement arrivés où aurait du arriver mercredi le tour de France après une étape qui arrivait de Gap.

Le tour de France doit aussi servir à boosté la pratique du vélo au quotidien a expliqué Christian Prudhomme, le patron du tour de France.

La ligne d'arrivée du tour de France à Privas dans la zone du lac © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Un tour de France au mois de septembre

Le patron du tour n'est pas inquiet. Il est certain que le public du tour sera au rendez-vous même si le tour a lieu en septembre avec un départ le samedi 29 août. .

Les caméras de télévision de 190 pays seront là même si le tour part en septembre rassure Christian Prudhomme.

Le maire de Privas, Michel Valla regrette ce décalage de deux mois et explique que c'était un bon moyen de lancer la saison touristique, mais lui aussi est certain que le public sera au rendez-vous le deux septembre pour cette arrivée dans sa ville. Le jour de la rentrée a même été décalé au collège Ventadour à proximité de l'arrivée pour installer les 350 journalistes qui suivent le tour