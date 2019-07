Le tour de France prend son envol ... dans le ciel de Carpentras

Carpentras, France

L'association des papillons est à l'origine de cet accrochage aérien qui fait partie de l'exposition "ya de l'art dans l'air" née il y a 11 ans De la rue porte d'Orange à la rue de la république, de la place du colonel Mouret à la porte de Mazan les œuvres les plus diverses sont installées en hauteur, en travers des rues.

Cela fait de Carpentras une grande galerie d'art à ciel ouvert

En ce jour de départ de la grande boucle on s’intéresse plus particulièrement aux 31 photos prises dans le Ventoux et sélectionnées par le conservatoire sportif comtadin. Des témoignages photographiques qui ont été transformés en œuvres "pop art". Cette exposition a aussi été rendue possible grâce au concours du comité olympique et sportif.