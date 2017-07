Le Tour de France réussi : à quand le retour ?

Le Tour de France a quitté la Haute-Loire ce mardi après trois jours de fête. La question qui se pose maintenant, c'est celle de son retour, en Haute-Loire ou dans la Loire. Les politiques se montrent très prudents, mais ils travaillent...

Le bilan du passage du Tour au Puy-en-Velay est plus que satisfaisant. Sous un soleil généreux pendant trois jours, la fête a été complète, les altiligériens et leurs voisins ont apprécié, les images du département ont fait le tour du monde, et Romain Bardet a été célébré à la maison. Mais accueillir le Tour, c'est souvent le fruit de plusieurs années de travail, un travail que beaucoup d'élus de notre secteur sont en train de faire, avec plus ou moins d'ambitions.

Le bilan de Christian Prudhomme : ultra-positif

Le patron du Tour s'est exprimé sur France Bleu depuis le village départ ce mardi matin. Il n'a pas tari d'éloges à propos de ces trois jours d'épreuve au Puy-en-Velay : "Magnifique, c'était absolument magnifique (...) Je vais me souvenir des trois jours. L'accueil, la chaleur, la joie et la fierté dans le regard des gens sont absolument exceptionnels. Donc bien sûr il y a eu la côte de Peyra-Taillade, mais aussi Saint-Vidal, l'arrivée au Puy, la journée de repos, l'une des plus belle journée de repos qu'on ait vécu depuis dix ans sur le Tour de France, la ferveur ce matin encore : c'est tout ça qui restera" a déclaré Christian Prudhomme. Pas question pour lui d'annoncer une date pour le retour du Tour, mais on l'a senti sincèrement emballé : "Vous savez qu'à côté des Alpes et des Pyrénées qui sont incontournables, nous nous efforçons de mettre en valeur les autres reliefs, bien sûr qu'on cherche et qu'on a envie, encore plus depuis 48 heures". Le traceur du parcours, l'ancien champion Thierry Gouvenou, confirme "S'il y a une volonté politique, il y aura un chemin". Un grand départ à Saint-Étienne ? "C'est tout à fait possible, c'est une terre de vélo et on serait bien accueillis" précise celui décide avec Christian Prudhomme des arrivées et des départs.

Un grand départ à Saint-Étienne en vue...

Le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, était lui aussi en direct sur France Bleu à l'occasion de l'émission spéciale consacrée à ce départ. On sait qu'il rêve à un grand départ dans sa ville. Il refuse de le confirmer officiellement mais on comprend qu'il y travaille : "C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une géographie très intéressante. Nous avons à la fois dans la plaine des secteurs relativement plats et de magnifiques montagnes (...) avec des dénivelés très importants dans des paysages naturels qui sont absolument magnifiques et qui permettent de faire découvrir notre région (...) Pour le retour du Tour de France à Saint-Étienne, j'avais promis qu'on attendrait pas dix ans, et la promesse sera tenue".

Les autres pistes : à Brioude chez Romain Bardet, et une étape de la fourme entre Ambert à Montbrison

L'étape de la Fourme entre Saint-Étienne et Montbrison est défendue par les maires des deux communes qui se sont exprimés en même temps à l'occasion de de départ. "Cela montre un unité, ça montre une cohérence des paysages. L'idée, c'est de faire partager à nos habitants cette aventure" a déclaré Christophe Bazile , le maire de Montbrison. Enfin, il y a l'hypothèse très probable d'une étape chez le champion altiligérien Romain Bardet, à Brioude. Le maire Jean-Jacques Faucher rêve : "On ne va pas jusqu'au harcèlement, mais Christian Prudhomme sait que nous sommes candidats. On est convaincus que dans les prochaines années, le Tour va venir à Brioude. Notre meilleur atout, c'est Romain Bardet".