On est à plus de 4 mois de l'événement, mais déjà, la pression monte. Le tour de France passera entre Saint-Pée-sur-Nivelle et Espelette le 28 juillet prochain (c'est l'avant-dernière étape). D'ici-là, une série d'animations sont organisées pour faire monter l'ambiance...

Saint-Pée-sur-Nivelle, France

J - 130 avant le passage du Tour de France au Pays Basque et déjà le territoire commence à vivre au rythme de l'événement. Dès la semaine prochaine, le vendredi 30 mars, une dictée, en français et en basque sera organisée sur le thème du Tour de France pour plus de 1 000 élèves de CM2, 6e et 5e.

Et ils auront des professeurs un peu particuliers : André Darrigade, le "lévrier des Landes", grand sprinteur, qui s'occupera des élèves de Saint-Pée-sur-Nivelle, ou encore Battitta Ducassou (à Espelette) ou Jean-Michel Larqué (à Saint-Jean-de-Luz). Huit des meilleurs élèves gagneront une visite privilégiée des coulisses du Tour lors de l'étape du 28 juillet.

Samedi 14 avril : Raymond Poulidor à Saint-Pée-sur-Nivelle

Autre événement : la venue du légendaire Raymond Poulidor à Saint-Pée-sur-Nivelle. Ce sera le 14 avril prochain. Le légendaire "Poupou", recordman du nombre de podiums sur la Grande Boucle (huit) viendra en repérage et séance de dédicace. L’après-midi, la voix du Tour Jean-Paul Ollivier tiendra une conférence sur le Tour salle Larreko.

Le samedi 26 mai, 64 jours avant l’étape (comme le département des Pyrénées-Atlantiques), un compte à rebours sera officiellement donné avec, chaque jour, la mise en valeur d’une personnalité mobilisée par l’événement. Et puis le samedi 21 juillet, un spectacle pyrotechnique, aux couleurs du Tour, sera organisé sur le lac de Saint-Pée.

Une exposition sur le Tour de France en Pays Basque se prépare également du côté du musée basque. Elle ouvrira le 30 juin prochain. Elle relate notamment la première étape de 1906 qui s’est déroulée de Toulouse à Bayonne sur 300 kilomètres.

Une répétition générale Le 3 juin, avec "On s'y col".

Le dimanche 3 juin, les communes et le département organisent l'opération "on s'y col" : le parcours de la 20e étape de Saint-Pée-sur-Nivelle à Espelette sera libéré des voitures et offert aux cyclistes amateurs.

"Joue-là comme Froome". Le 3 juin, les cyclistes amateurs auront la route pour eux, comme les pros © Radio France - Thibault Vincent

Une sorte de répétition générale et de test avant le grand jour pour le maire d'Espelette, Jean-Marie Iputcha : "il y aura beaucoup de bénévoles tout au long du parcours, pour surveiller les embranchements, explique-t-il, certaines routes seront d'ailleurs barrées aux voitures de 10h à 13h environ". Des déviations seront organisées, "mais ce sera bien sûr très minime par rapport au 28 juillet"...

"Je ne vous cache pas que ça commence à m'angoisser" - Jean-Marie Iputcha, maire d'Espelette

Les maires sont d'ailleurs en pleine préparation du Tour de France. Saint-Pée, Espelette, mais aussi Larressore ou Souraïde (la commune la plus empruntée durant l'étape, sur près de 12km). "On nous pose déjà beaucoup de questions sur les accès, sur les routes bloquées, raconte Jean-Marie Iputcha, d'ailleurs je peux déjà dire que l'axe Cambo-Espelette sera fermé à l'entrée du village".

L'édile attend les directives de l'organisateur, ASO, pour savoir précisément quelles routes seront fermées à la circulation. "L'accès par Itxassou devrait être ouvert" indique-t-il. Plusieurs milliers de personnes sont attendues. "Je ne vous cache pas que j'y pense beaucoup et que ça commence à m'angoisser" glisse l'élu. D'ailleurs, pas la peine de chercher à vous garer à Espelette autour du 28 juillet : "_tous nos parkings seront réquisitionnés par ASO_, l'organisation du Tour" précise Jean-Marie Iputcha.