Le Tour de France, "un vrai coup de projecteur pour la ville", selon le maire de Tours et Christian Prudhomme

La sixième étape du Tour de France s'élance de Tours aujourd'hui pour 160 kilomètres de course jusqu'à Châteauroux, en passant par Amboise ou Chenonceau. Le directeur du Tour, Christian Prudhomme, et le maire de Tours, Emmanuel Denis, racontent leur bonheur de revoir du public sur le tracé.

Le Tour de France part de Tours, ce jeudi 1er juillet, pour la neuvième fois de son histoire. Pour le maire de la ville, Emmanuel Denis, c'est surtout une belle vitrine pour la métropole, et plus globalement, la Touraine. Invité de France Bleu Touraine, ce jeudi, en compagnie de Christian Prudhomme, le directeur du Tour, les deux hommes ont échangé sur leur joie de retrouver un peu d'effervescence autour de la Grande Boucle.

"Le peuple du Tour a retrouvé le bord des routes parce qu'il y a une soif de vie, se réjouit Christian Prudhomme. Evidemment la pandémie n'est pas partie, mais on sent cette envie de se libérer d'une certaine manière. Vous savez, chaque année, quand le Tour revient, on se dit : "Mais est-ce qu'il y aura autant de monde sur le bord des routes et les mêmes audiences devant la télévision ?" Eh bien il y a toujours des audiences qui cartonnent et il y a toujours les mêmes sourires."

Tours candidate pour le Tour de France féminin 2022

"C'est un grand coup de projecteur pour la Ville, explique le maire de Tours, Emmanuel Denis. C'est extrêmement sympathique d'avoir cette grande fête du Tour de France à Tours. Et puis c'est aussi pour nous l'occasion de rappeler que le vélo, c'est le symbole des mobilités de demain, le symbole de la transition écologique." Emmanuel Denis confirme par ailleurs que la municipalité fait acte de candidature pour accueillir le Tour de France féminin, l'an prochain, en 2022.

"L'une des forces du Tour de France, c'est le côté esthétique mis en valeur évidemment par les prises de vue aériennes et c'est un intérêt non négligeable parce que le Tour de France, c'est le plus beau stade du monde grâce aux beautés de note pays et la mise en valeur de notre patrimoine, renchérit Christian Pruhomme. Maintenant, ceux qui suivent un peu le vélo savent que sur une étape comme Tours-Châteauroux, s'il y a du vent, il peut y avoir des bordures et les équipes de leaders seront à l'affût au cas où."