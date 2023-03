Le Tour des remparts 2023 à Avignon : une course pour les petits et les grands sportifs

Comme chaque année, le Tour des remparts a rassemblé les amateurs de course à pieds de tous les profils et de tous les âges à Avignon. 2 000 personnes se sont inscrites aux courses adultes, et environ 900 enfants ont participé à la course des écoles.