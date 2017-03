Le Tour des Remparts d'Avignon a fait le plein

Encouragés par des centaines de spectateurs, un millier de coureurs participaient à la 39e édition du Tour des Remparts d'Avignon.

La 39e édition du Tour des Remparts d'Avignon a rassemblé près d'un millier de coureurs, des petits aux grands, des amateurs aux professionnels. A la mi-journée de ce dimanche, ce sont d'abord les enfants qui se sont élancés pour deux parcours différents. Ils étaient environ 600 athlètes en herbe.

A quelques secondes du départ, il faut se placer en bonne position © Radio France - Boris Loumagne

A 15 heures, c'est l'épreuve reine du Tour des Remparts qui a débuté: un parcours de 10 kilomètres, couplé à une épreuve de 5 kilomètres. C'est d'ailleurs lors de l'arrivée de ce parcours raccourci qu'un petit couac est venu gripper la machine. "Le public n'a pas eu le temps de s'écarter de la piste pour l'arrivée du 5 kilomètres, raconte Mounir Yémounni, le parrain de la course, et tout le monde a dû ralentir, mais ce n'est pas très grave".

L'important était en effet que la course officielle, le 10 kilomètres, se déroule sans accroc. Ce fut chose faite et c'est le coureur avignonnais Mohamed Serghini qui monte sur la plus haute marche du podium. Chez les femmes la victoire revient à Christine Bardelle, la coureuse de Buis-les-Baronnies. Mais comme toutes les grandes championnes, elle n'est pas tout à fait satisfaite de sa performance: "Je suis un peu déçue au niveau du chrono, je pensais aller plus vite..."

Le vainqueur du 10 km, Mohamed Serghini © Radio France - Boris Loumagne

Christine Bardelle finit loin devant les nombreux amateurs pour qui le chrono n'est pas le plus important: "On avait le soleil avec nous, c'était super" conclut l'un d'eux.