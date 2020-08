Le Tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine à Evaux-les-Bains : " C'est une fierté pour notre petit village !"

Guy, alias Pypo le clown et Michèle sont déjà installés pour l'arrivée des coureurs.

Plusieurs caravanes sont posées en bord de route, quelques kilomètres avant d'arriver à Évaux-les-Bains. Les inconditionnels du vélo sont là, installés dans leur caravane. Michel installe des drapeaux, "j'arrive d'Eure-et-Loire, c'est la première fois que je fais le tour du Limousin. D'habitude je suis sur le tour de France, mais j'ai décidé de suivre un copain ici aussi cette année." Ce copain, c'est Guy. Ici, on ne l'appelle pas comme ça. "Moi je suis connu comme Pypo le clown. J'anime le tour du Limousin et le tour de France depuis 15 ans. Mais cette année ça ne sera pas pareil avec la distanciation sociale. En tant que clown j'aime toucher les gens, accompagner les coureurs. Là c'est impossible !"

Un peu plus loin, à l'entrée du village, Jessica tient un bar tabac. Elle était là, il y a presque dix ans, quand le tour de France avait traversé Évaux-les-Bains. "Il n'était que passé, alors que là il s'arrête ! précise-t-elle fièrement. On espère qu'il fera beau, ça devrait nous ramener de la clientèle." Mais impossible pour elle de savoir d'avance ce que le tour va lui rapporter.

Le complexe thermal affiche complet

Pour Jean Montero c'est l'inverse. Le directeur général du complexe thermal d'Évaux-les-Bains sait déjà que le tour lui sera bénéfique. "On est complet, notamment parce que des journalistes ont réservé la moitié des chambres de l'hôtel", sourit-il. En plus, l'effigie du complexe sera sur une des caravanes qui précède les coureurs. "C'est un beau coup de projecteur pour Évaux-les-Bains. Et c'est une fierté pour notre petit village !"

Même son de cloche à l'office du tourisme. La directrice espère que le tour permettra de mieux faire connaitre le village. "Les télévisions vont montrer la commune, et les communes autour. C'est sûr, ça va donner envie aux touristes de venir voir puis de rester !" Après Évaux-les-Bains le tour quittera la Creuse, direction Rouffiac, en Dordogne.