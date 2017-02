Le Tour du monde en 1000 odeurs d'un jeune parfumeur nordiste

Arnaud Poulain n'a que 30 ans, mais déjà plusieurs vies derrière lui. Né à Arras, il a lancé sa gamme de parfums de luxe, qui fait le tour du monde. Et pourtant il tient à sa région : son siège social est toujours chez lui, à Tincques.

Le nom de sa gamme de parfums, "Les Eaux Primordiales", est inspiré du roman de Jules Verne, "20 000 lieues sous les mers". Mais c'est chez lui, dans le Pas de Calais, à Tincques, entre Arras et St Pol sur Ternoise, qu'Arnaud Poulain se sent le mieux pour créer. C'est chez lui qu'il a conservé son siège social. "Quand on est parfumeur, il faut parfois se mettre un peu au vert, avoir un mode de vie et un régime draconiens, pour pouvoir optimiser le travail du nez. C'est bien pour booster la créativité".

Un "Nez" exceptionnel

La parfumerie, Arnaud Poulain y est arrivé par le hasard des rencontres. Ce natif d'Arras a fait des études d'électrotechnique, puis il a travaillé dans une usine de crèmes glacées. Un de ses amis lui parle alors du monde de la parfumerie, il part se former dans une école à Lens, pour devenir commercial dans ce domaine. Et c'est lors d'une initiation à l'olfaction que la professeure se rend compte qu'il est très doué. Même si lui préfère parler de travail et d'apprentissage : "on commence par apprendre 1000 odeurs, c'est comme des ingrédients en cuisine. Une fois qu'on a ces 1000 odeurs dans la tête, on peut décomposer un parfum, reconnaître que dans un parfum, il y a de la rose, du jasmin...".

Arnaud Poulain @Pierre Gayte - Pierre Gayte

Créer sa propre gamme de parfums

Après une expérience comme commercial à Paris, pour de grands noms de la parfumerie de luxe, il décide de lancer sa propre marque. "Les Eaux Primordiales" naissent il y a un an et demi, et comptent aujourd'hui sept parfums, qui parlent beaucoup d'Arnaud Poulain. Comme "Champ d'influence", hommage à son grand-père, , agriculteur, qui mettait un point d'honneur à être rasé de frais pour aller travailler à l'aube. Et comme il est très attaché à sa région, le design des flacons est inspiré de la forme des silos à charbon.

Des parfums qui font le tour du monde

Pour créer ses parfums, Arnaud Poulain n'utilise que des matières nobles et naturelles. On est dans le domaine de la parfumerie de luxe, plus de 170 euros le flacon. Ces parfums sont donc destinés à une clientèle aisée, qui se fournit dans des points de vente à Paris, mais aussi à Lille, dans plusieurs capitales européennes, et bientôt en Russie, aux Etats-Unis, dans les pays arabes. Le mois prochain, le parfumeur nordiste est invité à New York, où il va créer un parfum pour une expo-photo. Son prochain projet : la création de bougies parfumées.

La Belle histoire d'Arnaud Poulain à réécouter et podcaster ICI.

Le site "Les Eaux Primordiales"