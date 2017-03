Le tour du monde en 80 plats, voyage au pays du goût

Deux jours pour visiter 27 pays. La 25ème édition du tour du Monde en 80 plats se tient jusqu'à jeudi 30 mars à Besançon. L'occasion de découvrir les spécialités culinaires et les traditions de tous les étudiants étrangers présents dans le Doubs.

18 heures. La salle Grand Kursall, à Besançon, ouvre ses portes. A l'entrée, une cinquantaine d'étudiants, tous vêtus de costumes traditionnels, accueillent les 300 premiers invités de l’événement.

"Tout le monde attend ça avec impatience. Les étudiants veulent faire découvrir aux Bisontins leur culture, leurs origines. Quoi de mieux que la France pour apprendre à se connaitre grâce à la nourriture". Vincent Prioni, l'organisateur de l’événement.

Tout autour de la salle, des rideaux jaunes masquent les buffets des 27 pays présents pour l'occasion. Quelques drapeaux : japonais, chinois, malaisien; des odeurs bien sûr : la coriandre du Taboulé se mélange aux carottes persillées. Derrière les stands, les petites-mains s'affèrent aux derniers préparatifs dans des éclats de rires. De l'autre côté, les premières personnes jettent un œil sur tous les plats. Plus de 100 recettes au total confectionnées par 200 étudiants qui ont pour l'occasion revêtis l'habit de cuistot. "C'est la première fois que je participe à cet événement, avoue Tchin In, une jeune taïwanaise. J'ai déjà goûté plein de plats que je connaissais pas. C'est vraiment une bonne idée pour mélanger les cultures et découvrir les origines de nos amis."

"Tout est fait maison. Il n'y a pas de surgelé"

Les rideaux se lèvent. En quelques secondes, on passe de l'Indonésie à la Corée du Sud. Les gens se précipitent autour des buffets. Morgane hésite encore :"Je connais déjà la nourriture asiatique. J'adore ça mais, si je suis venue ici, c'est pour découvrir de nouvelles choses". Direction l’Azerbaïdjan donc, son Taboulé vert parfumé et son riz aux crevettes.

"Tout est fait maison, prévient Hébraim. Il n'y a pas de surgelé ici. Un de mes amis revient d’Azerbaïdjan, il nous a ramené plein d'épices pour cuisiner mais aussi des pâtisseries. Il y a des choux farcis, du salé, du sucré. Il y a plein de choses."

Le stand iranien, et ses spécialités culinaires. © Radio France - Florian Cazzola

"Donner une image positive de mon pays"

Un peu plus loin dans la salle, Affar discute avec les convives. Cette ancienne étudiante originaire d'Iran adore cette soirée. "Regardez toutes les tables. Il y a tellement de couleurs, sourit-elle. Ça veut dire beaucoup de choses sur ce que nous sommes. Ça permet de se découvrir et puis c'est super d'échanger et de donner une image positive de mon pays".

Pendant le dîner, les danses traditionnelles, les chansons, les chorégraphies s’enchaînent. Aucun temps mort. De quoi faire voyager les 1200 personnes qui seront reçues lors de cette 25ème édition. Au moins le temps d'une soirée.