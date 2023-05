Le tourangeau DJ Halouf décommandé de la Java du cochon à Orange, ville d'extrême droite

Vous avez peut-être vu leur prestation à la Foire de Tours le week-end dernier, ou dans d'autres fêtes en Indre-et-Loire ou ailleurs. Les tourangeaux de la Charcuterie musicale, sorte de blind test déjanté animé par DJ Halouf, viennent de subir une déconvenue. Leur animation avait été programmée début juin lors de la Java du cochon organisée par la ville d'Orange, ville du Vaucluse dirigée par un maire d'extrême-droite. Mais finalement, elle a été annulée !

"Je ne voyais que des problèmes à avoir dans ce contexte là" - Le maire d'extrême-droite d'Orange, Yann Bompard

Tout est parti d'un article de nos confrères du journal La Provence, comme nous l'explique le maire Ligue du Sud (extrême-droite) d'Orange, Yann Bompard. "C'est là où j'apprends qu'en fait c'est DJ Halouf. Je ne voyais que des problèmes à avoir dans ce contexte là. Et en plus, il y avait des questions qui étaient très orientées politiquement par La Provence, comme "Est-ce que ça vous dérange pas d'aller dans une ville d'extrême-droite ?" Moi ça m'a paru beaucoup trop compliqué. Cela devait être du blind test, des choses simples, pas des choses qui devaient être polémiques. Quand j'ai vu que ça allait prendre une tournure polémique d'une manière ou d'une autre, j'ai dit c'est pas la peine de s'embêter. On fait quelque chose de beaucoup plus tranquille et on passe à autre chose".

"Les gens qui viennent jouer avec nous, on leur demande pas quelle carte politique ils ont" - DJ Halouf

Il n'y avait rien de polémique, rien de politique dans la prestation, se défend Omar, alias DJ Halouf. "S'il y a de la politique là-dedans, ça ne vient pas de nous, ça vient de la mairie d'Orange" assure le musicien tourangeau. "Que moi, je sois oriental, oui. Mais l'animation n'est pas du tout orientée. Quand je crée cette animation il y a quelques années, quand on décide d'appeler ça la Charcuterie musicale, quand on décide de mon nom d'artiste DJ Halouf, c'est justement pour faire le pas de côté. Et surtout c'est pour dire que quelles que soient nos différences, on est là pour être ensemble et faire ensemble. Nous, on accueille tout le monde devant nos buzzers. Les gens qui viennent jouer avec nous, on leur demande pas quelle carte politique ils ont. On anime vraiment pour tout le monde".

DJ Halouf assure d'ailleurs que la ville d'Orange a pris contact avec lui dès le mois de septembre, qu'elle était donc au courant de la nature de son animation depuis longtemps. La mairie devrait quand même payer la prestation annulée à la Charcuterie musicale.