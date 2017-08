Le tourisme en gyropode se développe dans les Vosges

Vous les avez peut-être vu déambuler un peu partout, dans les rues ou sur les sentiers de rando : les gyropodes sont de plus en plus prisés par les touristes dans les Vosges, comme pour découvrir le lac de Gérardmer par exemple. Cela demande un peu d'équilibre... et de budget.

Debout sur son gyropode, l'air mal assurée, Angélique revient d'une balade d'une heure autour du lac vosgien de Gérardmer. Elle et sa famille viennent d'Alsace ; c'est la première fois qu'ils montent sur ces engins à deux roues. "Je suis tombée une fois, et je suis la seule !" plaisante la maman. "Si on enlève la peur, le stress et la hantise... C'est facile partout !"

Les gyropodes envahissent les sentiers de randonnée autour du lac de Gérardmer ! © Radio France - Marie Roussel

Un peu plus détendus, Manon et Alexandre entament la première étape : le cours d'initiation. Casques sur la tête, ils font d'abord un tour de parking avant de commencer les choses sérieuses. "On va voir comment ça se passe, on va essayer de rester stables et de ne pas tomber. On trouvait ça sympa de voir le paysage différemment".

Vidéo - Manon et Alexandre s'initent au gyropode

Peu de concurrence

Comme ces vacanciers, de plus en plus de touristes sont attirés par les randonnées vosgiennes en gyropode. Que ce soit en ville ou dans la nature, Lionel Derendinger propose différents types de balades pour répondre à la demande. Cela fait six ans qu'il est partenaire de l'Office de tourisme d’Épinal, et son activité est de plus en plus lucrative :

Ça marche très bien. Cela fait deux ans que je prends 15% d'augmentation par an. J'ai acheté encore deux nouvelles machines hier, parce que j'ai trop de demande et je n'arrive pas à suivre." Lionel Derendinger

Pour le moment, sur ce marché, ils sont que deux à s'être lancés dans le département. "Ca va se développer, et il y aura assez de places pour tout le monde", assure l'entrepreneur l'air confiant. Une balade qui a tout de même un coût : comptez 25 euros une heure de randonnée.