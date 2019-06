Le tourisme locomotive économique des Vosges

Vosges, France

Les chiffres sont incontournables. Les Vosges ont accueilli l'année dernière en 2018 plus de 4 millions de visiteurs pour un peu plus de 6 millions de nuitées. Un chiffre d'affaire de 322 millions d'euros et plus de 5000 emplois. Chaque touriste a dépensé en moyenne 27 euros par jour.

Derrière ces données statistiques, le tourisme induit toute une politique de développement. A l'heure du tout numérique et des possibilités infinies, les professionnels du tourisme doivent se remettre en question constamment. L'innovation est la clef du succès et de la survie dans un univers très concurrentiel.

Casser les codes et soigner l'image

Lors des "Assises du tourisme Vosges 2019" qui se tenaient ce mardi 4 juin à la Rotonde de Capavenir Vosges, Saskia Cousin, a incité les professionnels à faire preuve d'audace : "Il ne faut pas hésiter à casser les codes dominants, à proposer moins mais mieux" assure l'anthropologue qui enseigne à l'université Paris-Descartes. "80% des français qui partent en vacances choisissent la France et leur désir le plus cher est de se reposer dans un cadre agréable et préservé" constate encore cette spécialiste des grandes tendances du tourisme. Une image de nature et de convivialité que les Vosges possède déjà, mais qu'il fait faire connaître plus largement.