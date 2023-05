Le tourisme vert bat des records au printemps en Charente

Le tourisme vert connaît un excellent début de saison. Pour les vacances de printemps, la fréquentation touristique a fortement progressé dans nos deux Charentes : + 15%. C'est une tendance à la hausse qui s'est renforcée en mai, avec les longs weekends et les premiers rayons du soleil. Le week-end du 1er mai a été, à lui seul, légèrement supérieur au week-end de Pâques. C'est surtout dans l'arrière-pays, que les touristes sont venus goûter les bords de rivières, les chemins de randonnées pédestres ou à vélo, les pique-niques sur l'herbe.

Une petite ruelle d'Aubeterre qui surplombe la vallée de la Dronne © Radio France - Pierre MARSAT

A Aubeterre-sur-Dronne, l'un des "plus beaux villages de France, alors que le mois de mai n'est pas terminé, la fréquentation est en hausse de 26% par rapport à mai 2022. La clientèle britannique revient après un mois d'avril marqué par des contrôles supplémentaires aux frontières à cause du Brexit, les grèves en France et le couronnement du nouveau roi. Au camping d'Aubeterre, au bord de la Dronne, les camping-cars et les mobil-homes sont pleins. Il y a des réservations jusqu'en octobre ! Les mariages britanniques renforcent aussi la fréquentation du village à proximité du Périgord : il y a eu 56 mariages de ce type l'année dernière à Aubeterre !

