Le tournage d'une nouvelle superproduction attendue en juin 2021 en Périgord

La place des Cornières à Monpazier avait été transformée pour le tournage du film The last duel de Ridley Scott

Un peu plus d'un an après avoir accueilli le tournage de "The last duel" le film de Ridley Scott, Le Périgord devrait donc de nouveau servir de décor à une superproduction américaine. Le maire de Sarlat Jean-Jacques de Peretti a laissé filtrer l'information lors de la conférence de presse de présentation du 29e Festival du film de Sarlat.

Une fresque historique et fantastique

Selon nos informations, la Paramount serait à l'origine de ce nouveau tournage qui devrait mêler aventures moyenâgeuses et fantastique. La même équipe de production que celle qui a travaillé sur "The last Duel" devrait donc faire son retour du côté de Beynac aux alentours du mois de juin, mais sur une durée plus courte. On ne connaît rien en revanche du futur casting du film.