Le tournage de "Meurtre en Corrèze" fait la part belle à la Corrèze

Ça tourne en Corrèze. Le tournage du téléfilm "Meurtre en Corrèze" de France 3 a commencé le 5 mars et se termine le 29. A l'affiche Arié Elmaleh et Joyce Jonathan qui vont enquêter sur plusieurs meurtres commis dans le département.

Corrèze

Un meurtre, et même plusieurs dit-on, un couple d'enquêteurs qui découvriront l'amour en même temps que l'identité du meurtrier et surtout la Corrèze. C'est le principe de la série des "Meurtre à" de France 3 qui se décline donc tout ce mois de mars en Corrèze. "C'est en fait une carte postale du département" précise Floriane Cortès, productrice artistique du film. De fait la Corrèze sera largement à l'écran. Le tournage va de Tulle à Argentat, Uzerche, Brive, Aubazine et les Pans de Travassac, qui n'avaient jamais été utilisés comme décor de cinéma.

Les Humeurs Cérébrales remplacent les Têtes Raides

Les Corréziens sont aussi largement à l'affiche. A Tulle notamment 80 personnes ont été enrôlées pour jouer l'une des scènes importantes du film : une procession de la Lunade comme celle, ou presque, qui se déroule d'ordinaire en juin. Des figurants ont également été recrutés pour les scènes tournées à Uzerche. D'autres Corréziens sont aussi de la partie. Le groupe de musique trad Les Humeurs Cérébrales a été recruté pour jouer un concert. "C'est une aubaine en fait, explique le chanteur Geoffrey. C'est normalement les Têtes Raides qui devaient le faire. Mais comme ils ne peuvent pas pour un contretemps, la production a demandé à la mairie de Tulle si un groupe était capable de prendre le relais, et c'est tombé sur nous".

Une signalétique 100 % corrézienne

Le tournage est aussi une belle aubaine pour une entreprise basée à Favars. C'est en effet C1Sign, spécialisée dans les enseignes et la publicité, qui réalise toute la signalétique de ce "Meurtre en Corrèze". A savoir les affiches, siglages, fausses enseignes etc. que l'on verra dans le film. Une opportunité de se faire connaître notamment à Paris pour le patron Gérard Reygnier. "On travaille en direct avec des graphistes, car pour l'essentiel la conception graphique est faite à Paris, et donc ça nous ouvre des portes". Une belle aventure pour toute la Corrèze donc que l'on verra sur écran à la rentrée de septembre.