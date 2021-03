Le tournage du film de Jean-Jacques Annaud sur Notre-Dame débute le 19 mars à Sens

La cathédrale Saint-Etienne de Sens, dans l'Yonne, a été choisie en raison de nombreuses similitudes avec Notre-Dame-de-Paris : un parvis de plain-pied, un portail assez proche, un dallage en damier presque similaire et une charpente du XIIIe siècle. Mais il faut ajouter malgré tout des décors.

Devant et dans la cathédrale Saint-Etienne de Sens (Yonne) de nombreux éléments de décor sont déjà en place, même s'ils passent parfois inaperçus. Ce jeudi, une dizaine de personnes étaient à l'œuvre pour des préparatifs que nous avons suivis.

Des centaines de chaises à positionner

Plan de la cathédrale en main Herman, assistant décoration sur le tournage est chargé d'un travail essentiel : "le plan qui est là, c'est celui du positionnement exact des chaises de Notre-Dame-de-Paris." Et il faut le reproduire avec les centaines de chaises de la cathédrale Saint-Etienne, mais pas seulement ajoute Melvin, 19 ans. Ce paysagiste de Malay-le-Grand est venu en renfort pour les préparatifs : "demain, on aura un camion de chaises qui arrivera. Elles ont été reproduites sur le modèle de celles de Notre-Dame. Elles seront placées à l'endroit où nous sommes en train de trier les chaises."

"On a fait fabriquer 400 chaises sur le modèle de celles de Notre-Dame-de-Paris" - Anne-Sophie Delaunay, seconde assistante décoration Copier

Une partie de l'équipe de décoration est mobilisée sur le positionnement des centaines de chaises © Radio France - Renaud Candelier

Des échafaudages installés dans les combles

A côté, des techniciens reproduisent les panneaux d'affichage à fond rouge situés à l'entrée de Notre Dame. A l'extérieur, un faux portail a été posé. Et dans les combles, un échafaudage explique Anne-Sophie Delaunay, seconde assistante décoration : "c'est du décor. C'est-à-dire que dans les images de l'incendie de Notre-Dame, à ce moment-là il y avait des échafaudages dans les combles. Donc on reproduit, à l'identique ou dans l'esprit, pour raconter cette histoire de l'incendie."

Un faux portail a été fabriqué pour ressembler à celui existant autour de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris © Radio France - Renaud Candelier

Du matériel prêtés entre cathédrales

Même les présentoirs à cierges sont changés montre Bernard Brousse, spécialiste de la cathédrale de Sens : "à Notre-Dame, ce n'est pas comme chez nous pour les cierges, comme vous le voyez. Et là, c'est un chemin de croix d'Amiens. On fait des échanges entre cathédrales, comme nous à Sens, nous avons prêté des bancs à celle de Bourges. Cela permet de retrouver des liens finalement." Des liens architecturaux entre les cathédrales de Sens, Amiens et Bourges qui permettront de redonner à voir la grande dame de Paris. Le tournage du film "Notre Dame brûle" par Jean-Jacques Annaud doit durer à Sens jusqu'à la fin du mois.