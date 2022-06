Après le Lot-et-Garonne, le réalisateur Thomas Cailley va venir tourner en Dordogne son prochain film "le Règne animal". Au casting notamment Romain Duris et Adèle Exarchopoulos.

Le tournage du film avec Romain Duris et Adèle Exarchopoulos va faire étape en Dordogne

Selon les informations de France Bleu Périgord, le prochain film avec Romain Duris et Adèle Exarchopoulos va être tourné en partie en Dordogne, au château de Bridoire et dans un autre lieu encore tenu secret. Certaines scènes du Règne Animal de Thomas Cailley sont en tournage en ce moment dans le Lot-et-Garonne jusqu'au 10 juin selon le bureau de tournage du Lot-et-Garonne. Selon le directeur de production le tournage aura lieu la deuxième quinzaine de juin.

Le Règne Animal raconte selon Allociné, l'histoire d'un monde où "deux ans après l'apparition des premières mutations de l'homme vers l'animal. La société s'adapte, prend en charge et tente de soigner ses "créatures" dans des centres spécialisés. Mais un convoi a un accident, et les Créatures se dispersent dans la nature…". Romain Duris joue le rôle d'un serveur, père d'un adolescent joué par Paul Kircher. Adèle Exarchopoulos joue le rôle d'une gendarme.

Romain Duris au château de Bridoire

La présence de Romain Duris est confirmée au château de Bridoire selon plusieurs sources. Il y tournera une scène de fête de la Saint-Jean. Quant à Adèle Exarchopoulos, elle tournera une journée en Dordogne selon le directeur de production Vincent Lefeuvre, mais on ne sait pas encore quand ni où.

Un casting a déjà eu lieu

Il n'y a pas de casting en cours pour ce film. La production a fait un appel à figurants pour des chevaliers, échassiers, un forgeron ou encore un professeur d'équitation. Le directeur de casting précise cependant que si des figurants souhaitent encore postuler, ils peuvent envoyer un mail à castingbergerac@gmail.com.

Un premier film récompensé aux Césars

Thomas Cailley a déjà réalisé le film Les Combattants avec Adèle Haenel et Kevin Azaïs. Pour ce film, il avait tourné dans trois départements de Nouvelle-Aquitaine : la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Le long-métrage avait reçu le César du premier film lors de la 40e édition des Césars en 2015. Les deux acteurs avaient également reçu le César du meilleur espoir masculin et de meilleure actrice.