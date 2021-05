PHOTOS - Le tournage du film de Jean-Jacques Annaud à la cathédrale d'Amiens

Jean-Jacques Annaud tourne une partie de son prochain film dans la cathédrale d'Amiens. Il s'agit d'une fiction sur l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, prévue pour 2022. Le réalisateur et ses équipes sont présents ces jeudi et vendredi.

Le réalisateur Jean-Jacques Annaud est en tournage à Amiens ces jeudi et vendredi, dans la cathédrale Notre-Dame, pour filmer une partie de son long-métrage "Notre-Dame brûle" sur l'incendie à Notre-Dame de Paris. Le film racontera l'incendie minute par minute. La sortie est prévue en avril 2022, trois ans après l'incendie. Jusqu'à 150 personnes sont présentes sur le tournage, techniciens et acteurs. Une scène a notamment été filmée dans la flèche de la cathédrale, une autre dans le couloir de la sacristie. France Bleu a pu accéder au tournage, ne fourmilière où tout le monde s'agite pour préparer lumières, caméras, maquillage, ou accessoires.

Jean-Jacques Annaud, concentré, imagine les plans qu'il va tourner. Parmi les fourmis, Amandine, une assistante caméra : "Pour cette scène, il y a trois grosses caméras et une petite. Jean-Jacques aime bien travailler avec des petites caméras cachées dans le décor, pour pouvoir capter toute la scène en une seule fois". Dans cette scène, les régisseurs de la cathédrale de Paris et les pompiers tentent de sauver les reliques, les trésors de Notre-Dame. Les acteurs se mettent en place, on entend le fameux "silence, action". Jean-Jacques Annaud s'assied derrière ce qu'on appelle le "combo", "là où le réalisateur voit les images des caméras, explique Plume, une autre assistante caméra. D'ici, il peut contrôler et donner des indications aux acteurs et aux gens qui filment".

Vient ensuite le visionnage, entre chaque prise, jusqu'à ce que le réalisateur s'exclame : "Très bien, c'est dans la boîte ! Bravo tout le monde".

Le tournage du prochain film de Jean-Jacques Annaud, "Notre-Dame brûle". © Radio France - Jade Peychieras

