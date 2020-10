Le tournage du troisième volet de l'enfance de Marcel Pagnol se termine à Marseille

Christophe Barratier achève ces prochains jours le tournage du Temps des secrets, le dernier épisode des Souvenirs d'Enfance de Marcel Pagnol. Ce mercredi, le réalisateur des Choristes a installé ses caméras à Marseille. Pour filmer la scène du départ en vacances des Pagnol, il a préféré le quartier du Panier à la rue Terrusse où le petit Marcel a vécu pendant quatre ans. "C'était pas possible, explique Christophe Barratier. Il aurait fallu la réaménager entièrement. Et en ce moment, les financements au cinéma ont un peu baissé".

Sur une charrette tirée par une jument venue de l'arrière pays, Mélanie Doutey incarne Augustine, la mère du petit Marcel. "J'avais une dizaine d'années quand la Gloire de mon père est sortie au cinéma, confie-t-elle. Mais je l'avais découvert à la télévision. Pour préparer ce film, j'ai vu et revu tout ce qui était possible sur Pagnol. C'est une ambiance inspirante avec des rôles de femmes charismatiques".

La comédienne reconnait qu'elle ne joue pas le rôle avec l'accent marseillais. Même chose pour son mari à l'écran, Guillaume de Tonquédec dont la ressemblance avec Joseph Pagnol est troublante. "On ne voulait surtout que ce soit des acteurs parisiens qui prennent l'accent, dit-il. Cela aurait été un manque de respect pour ces personnages qui ont existé. Et Joseph Pagnol enseignait en classe sans l'accent de Marseille".

Le petit Marcel n'a pas non plus l'accent qu'on attrape en naissant du côté de la Canebière. Le jeune Léo Campion vient de Versailles. Mais tous les autres jeunes acteurs vivent en Provence.

Ce troisième et dernier volet du récit de l'enfance de Marcel Pagnol porté pour la première fois au cinéma est très attendu à Marseille. "On touche à un monument national, dit Guillaume de Tonquédec. On nous prévient. Et c'est très bien car on ne voulait justement faire une caricature pour respecter ce qui a été écrit. On veut respecter aussi le sentiment national républicain marseillais".

Le Temps des secrets devrait sortir en salles à la fin de l'année 2021.