Le tournoi des Chiffres et des lettres de Niort de retour après deux ans de pandémie

Le Club des Chiffres et des lettres de Niort a organisé dimanche 9 octobre la 29e édition de son tournoi régional, à la salle des fêtes de Sainte-Pezenne, la première édition depuis la pandémie. Toute la journée, 38 concurrents se sont affrontés sur des épreuves de combinaisons. Il y avait des Deux-Sévriens, mais au-delà, des joueurs venus de toute la région Nouvelle Aquitaine, et même de Vendée, d'Occitanie et de Paris. Une belle occasion de se retrouver pour les fans de ce jeu et adhérents des différents clubs du sud-ouest de la France.

ⓘ Publicité

"8 lettres, harasser", "le compte est bon !" L'ambiance est tour à tour studieuse et bon enfant. Pas un bruit lorsque Marie-Hélène Bellanger, la présidente du club annonce les chiffres et les lettres...Dès que le temps est écoulé en revanche, le brouhaha emplit de nouveau la salle. Chacun compare avec son voisin, pour savoir qui a trouvé le mot le plus long ou le calcul juste.

Des candidats de toute la Région Nouvelle Aquitaine

"Je suis content d'avoir battu le premier, même s'il va se rattraper", lance rieur Wilfried, assis au premier rang, celui de la poule des "champions". Lors de son premier match, il a battu Florian, 30 ans, originaire de Toulouse et vainqueur du "duplicate" du jour. "C'est la phase de qualification au tournoi, qui permet de déterminer les groupes de niveaux", explique-t-il. "Mais gagner le duplicate, ça ne veut pas dire qu'on va gagner la suite du tournoi, la preuve !", ironise-t-il. Fan de l'émission depuis tout petit, il a déjà remporté 17 tournois des Chiffres et des lettres.

Les candidats planchent sur un calcul à partir de chiffres donnés © Radio France - Juliette Geay

"Je ne suis pas très très forte, je fais des erreurs !", rit Annie, candidate de la poule E, au fond de la salle. Celle qui est aussi secrétaire du club de Niort vient surtout pour passer un bon moment : "c'est pour participer, c'est une belle journée, pour le plaisir de jouer", témoigne-t-elle.

D'autant que les clubs des Chiffres et des lettres ont été très affectés par le Covid. Le club de Niort a perdu la moitié de ses adhérents avec la pandémie : "il y a des personnes qui sont décédés, et d'autres qui ne viennent plus à cause du virus", explique Marie-Hélène Bellanger, qui anime la journée. Le club espère donc recruter cette année : un créneau a été ouvert le mercredi soir pour permettre aux jeunes actifs de participer, et deux d'entre eux se sont déjà laissés tenter !