Le Tours FC privé de montée en National 3 par la Ligue du Centre-Val de Loire

C'est par un coup de fil que Richard Plantureux nous annonce la nouvelle, ce mercredi 29 juin. La commission régionale de contrôle des clubs (CRCC) de la Ligue du Centre-Val de Loire a décidé d'interdire le Tours FC d'accéder au championnat de National 3 la saison prochaine, alors que le club avait terminé premier de son groupe de Régional 1, confirmant une information de La Nouvelle République.

"Nous n'avons pas de décision officielle, simplement un relevé de décision, ni daté ni signé, qui nous informe que l'on ne monte pas, explique le bras droit de l'actuel propriétaire du Tours FC Jean-Marc Ettori. On ne sait pas ce qui motive cette décision. Elle doit nous parvenir d'ici la fin de semaine, et en fonction de ce qui est indiqué, on verra ce que l'on décide de faire. La CRCC nous avait demandé des éléments complémentaires sur la valorisation de l'ex-CTRO [Centre technique régional omnisports, NDLR]. On le loue à la Ville pour 200.000 euros par an. La DNCG, le gendarme financier du foot, avait pourtant validé toutes les lignes comptables sur ce dossier-là chaque année, depuis 2013. Donc si c'est à cause de ça, c'est étrange."

Aujourd'hui, l'avenir du Tours FC n'est pas décidé

Richard Plantureux affirme également avoir fourni à la CRCC de nouveaux éléments, lundi et mardi, sur les entrées au capital. "On nous avait donné un délai de trois à six mois pour faire parvenir des promesses d'investissements. Ce qu'on a fait. La CRCC a des documents à l'appui. On a des futurs actionnaires de la région et d'ailleurs en France, avec de gros moyens, qui sont prêts à se lancer."

Mais en auront-ils la possibilité ? Le plan de continuation de Jean-Marc Ettori, validé par le tribunal de commerce de Tours en mai, est-il toujours d'actualité ? D'autant que la montée en National 3 était l'une des conditions indispensables à ce projet de reprise. "Aujourd'hui, l'avenir du Tours FC n'est pas décidé", reconnaît Richard Plantureux, qui est censé prendre la présidence du club l'an prochain. "Nous ne pouvons pas encore dire si nous ferons appel, il faut attendre de savoir sur quoi se base la CRCC pour nous interdire d'accéder à l'échelon supérieur."

Le SASP, qui gère la partie professionnelle du club, fait aujourd'hui face à 4 millions d'euros de dette. Et l'association, soit la partie amateur, accuse un déficit de 139.000 euros. Est-ce possiblement la fin du club ? Les prochains jours le diront. "Je suis inquiet pour l'aspect social, conclut Richard Plantureux. On parle de 24 salariés et de 500 licenciés."