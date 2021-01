Le Tours FC retrouve le plaisir simple de jouer au football à l'occasion de la Coupe de France

Le Tours FC retrouve la compétition plus de trois mois après l'avoir quitté en raison de la crise sanitaire (dernier match le 24 octobre). 6e tour de la Coupe de France tout ce weekend, le TFC se déplace à Saint-Jean de Braye à 13h ce dimanche. Trois divisions d'écart séparent les deux formations, le TFC évolue en Nat 3 et Saint-Jean de Braye en régionale 2. Si les tourangeaux ont pu s'entraîner ces derniers mois grâce à leur statut professionnel, en revanche cela a été plus difficile pour les joueurs du Loiret qui sont amateurs. Mais au final l'important est de rejouer même si il y a une question d'équité sportive selon Nourredine El Ouardani, l'entraîneur de Tours : "_On ne va pas s'excuser d'être une équipe avec des joueurs et un staff sous contrat mais évidemment on peut parler d'équité_. Avec cette crise sanitaire, nous devons apprendre à vivre avec l'inattendu comme le dit le philosophe Edgar Morin. C'est inattendu de reprendre la coupe de France alors que nous n'y pensions pas trop. Effectivement nos adversaires n'ont pas pu s'entraîner dans les mêmes conditions que nous parce que c'est un club amateur, mais l'important aujourd'hui est de pouvoir retrouver du plaisir sur le terrain car on ne connaît pas l'avenir". explique le dirigeant Tourangeau.

Saint-Jean de Braye - Tours FC coup d'envoi à 13h00 ce dimanche.