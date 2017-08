Le Tours FC trébuche encore en championnat

Le Tours FC a encore perdu ce vendredi soir. 5ème défaite en 5 matches de championnat de Ligue 2 de football. Tours s'est incliné à domicile 3 buts à 1 contre l'AC Ajaccio, et pointe à la dernière place du championnat.

Le Tours FC n'arrive à sortir la tête de l'eau, et surtout n'arrive pas à glaner ses premiers points en championnat, ce qui rappelle malheureusement le début de la saison dernière. Tours a perdu ce vendredi soir soir dans son stade de la vallée du Cher 3 buts à 1 contre l'AC Ajaccio. Les Corses ont mené très vite 2-0 (buts de Maazou 12ème et Gimbert 22ème). Tours a tenté de revenir en deuxième mi-temps (but de Fall à la 71ème minute), mais a pris un troisième but dans les arrêts de jeu (Wissa 90+2).

Le Tours est bon dernier de la Ligue 2 avec 0 point. Ajaccio a pris la troisième place au classement. A retenir le très bon début de championnat de Châteauroux, 4ème après un succès 5-1 à Sochaux. Prochaine journée seulement le 8 septembre, pour cause de trève internationale. Tours jouera à Auxerre, également auteur d'un mauvais début de saison.