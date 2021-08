Le Tours Football Club veut repartir du bon pied au niveau régional

Maintenant, place au terrain ! Le Tours FC débute son championnat de Régional 1 (R1), ce dimanche 29 août, par un déplacement à Bourges, contre son équipe numéro trois. Après un été très agité, qui a vu le club rétrogradé administrativement à cause de soucis financiers, joueurs et entraîneur veulent passer à autre chose.

Le milieu de terrain Benjamin Tison, 24 ans, est l'un des rares joueurs - une petite demi-douzaine - à être restés, malgré des sollicitations de clubs qui évoluent deux niveaux au-dessus. "Evidemment, quand j'ai appris la rétrogradation, je ne me suis pas de tout de suite dit que je continuais, avoue-t-il. J'y ai beaucoup réfléchi et j'en ai parlé avec mes amis, ma famille, ma compagne. Car quand on aspire comme moi à retrouver le niveau professionnel que j'ai connu à Nîmes, on ne peut pas se satisfaire de jouer en R1. Mais j'ai pesé le pour et le contre. Je ne pouvais pas abandonner le navire. Il y a tout pour réussir ici, même si ça prendra plus de temps que prévu."

Le Tours FC ne vise pas autre chose que la montée en National 3 © Radio France - Adrien Bossard

Le Tours FC doit retrouver le niveau professionnel

La vague de départs a au moins le mérite d'intégrer beaucoup de jeunes formés au club, de les faire progresser, à l'image d'Evan Moreau,18 ans, encore un peu nostalgique du Tours FC d'avant. "J'ai connu le Tours FC en Ligue 2 avec Olivier Giroud, Andy Delort... J'allais au stade les voir jouer quand j'étais petit. Alors, c'est sûr que c'est décevant de se dire qu'on joue en R1 maintenant. On repart un peu de zéro."

L'objectif est clair : retrouver les sommets au plus vite avec, dans un premier temps, la montée en National 3. Mais le Tours FC se sait attendu cette saison. "On se prépare à pratiquement jouer des matchs de coupe tous les week-ends, explique Nourredine El Ouardani, le coach tourangeau, lui aussi resté. Toutes les équipes vont jouer pour nous battre parce qu'on est le Tours FC. Mais j'ai prévenu les joueurs, on n'a rien à faire à en Régional 1. Rien. Le Tours FC, de par son parcours et son histoire, doit retrouver le niveau professionnel. Alors, il faut monter." Pour déjà revenir en National 3, les Tourangeaux doivent finir dans les trois premiers de leur groupe.