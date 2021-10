Le Tours Volley-Ball diminué débute sa saison à Poitiers

Coup d'envoi de la saison pour le TVB en Ligue A de Volley-Ball ce samedi 9 octobre. Pour ce premier match, c'est jour de derby pour le Tours Volley-Ball qui joue à Poitiers. Un TVB qui comme l'an dernier n'est pas épargné par les blessures. Trois joueurs se sont blessés durant la préparation, le pointu Brésilien Aboubacar Dramé Neto (rupture du tendon d'Achille), le réceptionneur-attaquant Zouheir El Graoui (touché à un pied) et Leon Meier (entorse).

Même si un premier joker médical vient d'arriver (le Tchèque Kamil Baranek), le TVB va attaquer la saison sans pointu et avec une attaque décimée. Le TVB va donc devoir faire le dos rond durant un certain temps et n'a pas l'intention (contrairement à l'an passé) de se précipiter pour trouver un deuxième joker médical pour remplacer son Brésilien.

Objectif, se qualifier pour les Plays-off

Le TVB va donc devoir "batailler" pour se qualifier pour les Plays-off lors de la saison régulière, c'est à dire terminer dans les huit premiers de Ligue A. Pour cela, il a été demandé aux joueurs confirmés de redoubler d'efforts et de prendre leurs responsabilités explique Pascal Foussard le directeur général du TVB : "Les responsabilités, elles sont maintenant plus ciblées sur certains joueurs qui ont de l'expérience comme Kevin Tillie, notre passeur Coric et notre libéro aussi, on va essayer de répartir cela sur l'équipe, il est vrai que nous allons demander plus à certains. Quand les 2 attaquants principaux ne sont pas là, obligatoirement le rapport points doit se disperser dans l'équipe".

Le Tours Volley-Ball, qui en plus des blessures est confronté à des finances qui risquent d'être fragilisées et cela depuis que le club a dû renoncer à une nouvelle forme de partenariat, à savoir intégrer le nom d'un sponsor à celui du Tours Volley-Ball (naming) et une perte située entre 150.000 et 200.000 euros.

Poitiers-TVB, coup d'envoi 19h30