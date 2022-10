Le Tours Volley-Ball débute sa saison par un déplacement à Nice en championnat

Alors que l'effectif n'est pas totalement au complet et après une préparation tronquée par les absences liées aux blessures et aux internationaux retenus avec leur pays en compétition, le Tours Volley-Ball va vite être fixé sur son état de forme du moment. Ce samedi soir, il débute sa saison 2022-2023 par un déplacement sur le parquet de Nice, à 19h, pour l'ouverture du championnat de Ligue A.

Cette année, le club ambitionne de soulever au moins un trophée après avoir raté le coche de peu l'an dernier. Le TVB a perdu ses trois finales : CEV, Coupe de France et championnat. L'issue cruelle d'une saison pourtant magnifique. "On a certes perdu ces trois finales mais le chemin pour y arriver était tellement beau et long que ça a forgé un caractère et un état d'esprit sur lesquels il faudra s'appuyer, estime Pascal Foussard, le manager général. Tout le monde a envie de revivre une finale mais cette fois de la gagner !"

Le retour en Ligue des Champions

Le TVB, qui a retrouvé de l'aplomb et son statut, après une saison 2020-2021 catastrophique, fait aussi son retour en Ligue des Champions cette année. "Honnêtement, on ne la gagnera pas quand vous voyez les armadas et les meilleurs joueurs du monde qui sont regroupés dans quatre équipes, tempère Pascal Foussard. Mais on a une belle carte à jouer. On peut viser les quarts de finale ou être reversé en CEV."

Le premier match de Ligue des Champions est programmé le 8 novembre. Le TVB est dans la même poule que les Belges de Roeselare et les Italiens de Civitanova. Une autre équipe complètera le groupe. On ne sait pas encore laquelle, tout dépendra des résultats du tour préliminaire.