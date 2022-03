Le Tours Volley-Ball est en route vers un 3e trophée européen

C'est le premier grand soir pour le Tours Volley-Ball. Match aller de la finale de coupe d'Europe CEV à Monza en Italie ce mercredi soir 20h. A match exceptionnel, déplacement exceptionnel, les joueurs ont rejoint ce mardi l'Italie en jet privé depuis l'aéroport de Tours. 1h15 de vol pour arriver à Milan. Après les succès en championnat face à Sète et Nice, l'équipe tourangelle a fait le plein de confiance avant ce match aller d'autant que son joueur Ukrainien, le central Dmytro Teryomenko, laissé au repos sur les dernières rencontres de Ligue A en raison de la situation dans son pays (sa famille est restée à Kharkiv), sera de la partie ce mercredi soir. Le manager général du TVB Pascal Foussard explique que l'équipe devra être en pleine possession de ses moyens. "On arrive dans cette finale avec beaucoup de confiance parce que le TVB joue bien en pratiquant un jeu agréable cette année. On joue le 1er acte de cette comédie en 2 actes, j'espère qu'à la fin cela se terminera bien pour nous. Ce match ne sera pas déterminant pour nous car le retour a lieu à domicile et jouer à Grenon à la vue de l'ambiance qu'il y a depuis le début de l'année, c'est compliqué pour les adversaires. La clé de cette rencontre sera le service réception, c'est à dire essayer de leur poser des problèmes au service et tenir l'impact qu'ils vont nous mettre sur la réception, ce sera déterminant dans ce sens là".

Monza - TVB coup d'envoi à 20h. Une rencontre que vous pourrez suivre gratuitement sur écran géant à la salle Grenon où 2. 300 personnes pourront être accueillies...un avant goût du match retour qui aura lieu le mercredi 23 mars et le sacre européen, on l'espère, pour le TVB.