Le Tours Volley Ball qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la CEV

Le Tours Volley Ball poursuit sa route en CEV Cup. Après son exploit contre Modène au tour précédent, le TVB s'est défait des Tchèques de Karlovarsko en quart de finale, ce jeudi 10 février, et se qualifie pour les demi-finales de la compétition européenne. Vainqueurs à l'aller 3-0, les volleyeurs tourangeaux n'avaient besoin que de deux sets pour valider leur ticket. Ils ont fait mieux en l'emportant 3-1 à l'extérieur.

"On a rempli le contrat, explique Bruno Poilpré, le président du club, sur France Bleu Touraine. On a une équipe qui est très stable, qui a des ressources incroyables. Au premier set, on a vécu un bras de fer et on a réussi à faire pencher le bras du bon côté."

Les demi-finales contre les Polonais de Belchatow

Vainqueur de la CEV en 2017, le TVB entend bien réitérer cette performance cette année. Et Bruno Poilpré en fait un "objectif" principal. Le TVB affrontera au prochain tour le club de Belchatow. Match aller le 24 février en Pologne et le 2 mars, salle Grenon, à Tours.