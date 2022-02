Le Tours Volley-Ball retrouve la totalité de son public de la salle Grenon pour la coupe d'Europe

Après l'exploit réalisé face aux Italiens de Modène, le Tours Volley-Ball dispute ce mercredi soir le match aller des 1/4 de finale de la coupe d'Europe CEV. Les Tourangeaux reçoivent à 20h les joueurs Tchèques de Karlovarsko, tombeurs au tour précédent de l'équipe Turque de Galatasaray.

Le TVB qui a dû disputer deux rencontres avec une jauge à 2. 000 spectateurs accueille avec un certain soulagement la levée des jauges à compter de ce mercredi 2 février. 3. 100 spectateurs pourront ainsi prendre place dans les gradins de la salle Grenon ce mercredi.

De 20. 000 à 28. 000 euros de pertes financières

Avec la mise en place des jauges, le club estime les pertes en terme de billetterie à environ 15. 000 à 20. 000 euros pour la rencontre face à Modène et entre 5. 000 et 8. 000 euros pour le match de championnat face à Chaumont.

Tous les feux sont au vert

Pour ce 1/4 de finale aller, le TVB pourra compter sur l'ensemble de son effectif, aucun joueur n'est blessé et aucun n'a contracté la Covid-19. Après son exploit face aux Italiens de Modène, le TVB devra se méfier avant tout de lui-même et du soufflé qui pourrait retomber à la suite d'une telle performance. L'équipe de Karlovarsko n'est pas une petite équipe prévient Pascal Foussard le manager du TVB : "C'est le match piège par excellence car tout le monde se dit que c'est une équipe Tchèque, une équipe moins forte mais ils ont sorti une équipe Turque, Galatasaray, au tour précédent, une formation de très haut niveau. Cette équipe est très explosive, très fort au service et en attaque, donc grande méfiance pour nous. Nous allons arriver dans le Money time de fin de saison et nous avons besoin de notre public car il y a une âme dans cette salle".

Ce mercredi matin, il reste encore quelques places à vendre, environ 150 selon le club, à la fois sur le site internet du club mais aussi directement au palais des sports. Prix des places 25 euros et 15 euros en tarif réduit.

TVB - Karlovarsko, un match à suivre en direct chez nos confrères de TV Tours à partir de 19h45.