Le trail de Savennes vous invite à courir la nuit à côté des loups

Savennes, France

Des petits panneaux, un marteau, une perceuse et du ruban fluorescent : Bruno Dalby arpente une partie du trail de Savennes (Creuse) pour bien flécher la course. Le départ du trail de 10 km est prévu à 20h, et, grande première cette année, une marche nocturne prendra le départ à 19h pour un circuit un peu plus court.

"J'ai déjà reçu une vingtaine de coups de fil cette semaine" sourit Bruno Dalby. Il espère faire mieux que les deux années précédentes en terme de participations, mais assure que l'essentiel est ailleurs : "On veut surtout que les gens se fassent plaisir."

Bruno Dalby, organisateur de la course, en mission "balisage" de la course. © Radio France - Céline Autin

Des coureurs à la recherche de sensations

Le "Savennes Night Fever" est l'un des trois trails nocturnes du département, à la grande joie de Bruno Dalby : "C'est des sensations complètement différentes. On est obligés de regarder où on met les pieds, et par où on passe." Même les coureurs les plus habitués devront trouver d'autres points de repère.

Courir la nuit, c'est aussi prêter attention aux bruits environnants : "On veut faire passer les gens le long du parc à loups. Les animaux vont se rapprocher, grogner un peu. Les yeux des loups, on les voit avec des lampes frontales, ça fait partie des attraits de la course."

On espère bien que les sangliers et les loups feront leur boulot ! Bruno Dalby, organisateur du "Savennes Night Fever"

Il y aura les loups, et surtout des difficultés techniques à relever : "Il y a aura une belle descente, très en pente, au niveau du parc aux loups, et une montée avec près de 100 mètres de dénivelé positif. Et _on a une surprise pour les coureurs à la fin, mais on ne peut pas en dire plus._"

Pour les coureurs les plus expérimentés, le trail de Savennes compte dans le classement du Challenge départemental et celui des Monts de Guéret. Une récompense attend les premiers de chaque catégorie et une soupe, pour tous, préparée par le Comité des fêtes. Pour participer, rien de plus simple : on peut s'inscrire sur place, sous condition d'avoir amené une lampe frontale et un certificat médical. La participation est libre.