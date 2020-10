Le Trail des Avens maintenu à Méjannes-le-Clap pour le plus grand bonheur des coureurs

C'est l'une des rares compétitions amateurs de course à pied qui a pu se maintenir dans la région : la 7e édition du Trail des Avens a eu lieu le week-end dernier à Méjannes-le-Clap, au nord d'Alès.

L'organisation a fait un pari pour adapter cette course en pleine nature aux restrictions imposées par la pandémie de Covid-19. Un format réduit qui a fait quelques frustrés puisque la jauge a été limitée cette année à 1.200 coureurs sur deux jours au lieu des 3.000 attendus habituellement. Le port du masque était obligatoire au départ et à l'arrivée et pour la traversée de la grotte de la Salamandre, qui fait l'attractivité de cette course.

"Les coureurs sont très contents d'épingler à nouveau un dossard !" - Benoit Goiset, Yes We Run

Des coureurs franchissent la ligne d'arrivée du trail des Avens dans le Gard © Radio France - Natacha Kadur

Un rendez-vous sportif et convivial

À l'arrivée, la fatigue des coureurs est largement compensée par le plaisir d'avoir couru :

"Vu qu'il n'y a pas beaucoup de courses en ce moment on saute sur l'occasion dès qu'il y en a une ! Pour la convivialité, le sport et l'ambiance surtout !" Sébastien, un traileur

Le milieu du sport professionnel, mais aussi amateur, souffre largement des interdictions de rassemblement imposées par la crise sanitaire et de la fermeture de certains salles de sport. Benoit Goiset, de l'agence Yes We Run, aussi en charge du Nîmes Urban Trail, rappelle que les organisateurs ont besoin de ces manifestations pour vivre. Selon lui, ces restrictions mettent en péril l'ensemble d'un secteur économique et social :

"On est confronté à ce que ressentent les sportifs, les coureurs au quotidien. Ils en ont marre de cette impression de deux poids deux mesures, où certaines activités sont autorisées et pas d'autres. Il y a une érosion du nombre d'adhérents dans les associations sportives notamment qui est catastrophique, certains ne vont pas s'en relever dans les prochains mois." Benoit Goiset, Yes We Run

Il espère qu'avec un peu de recul, les autorités pourront prendre des mesures avec davantage de discernement sur les activités de plein air comme les leurs.

Beaucoup de coureurs privés de courses dans leur région sont venus des départements voisins et parfois de plus loin. Sandra, qui termine deuxième du classement ce dimanche sur le duo 15 et 25 km sur les deux jours, se languissait de cette course alors que toutes les manifestations de ce genre ont été annulées dans l'Hérault, où elle réside.

"Nous avons besoin d'objectifs pour nous entrainer et les courses sont nos objectifs. On ne peut pas s'arrêter de vivre, et notre sport nous maintient dans tout ça. C'est notre nourriture psychologique et on en a besoin." - Sandra, traileuse

Après la course, pas de buffet festif cette année. Les coureurs s'en iront repus par l'adrénaline.