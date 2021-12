Le trail du Loup blanc fête ses quinze ans avec 1.700 coureurs dans les monts de Guéret

Après une édition 2020 annulée à cause du coronavirus, le trail du Loup blanc fait son retour cette année et fête son quinzième anniversaire. La course s'est fait une place dans le paysage sportif et attire 1.700 coureurs de Creuse et d'ailleurs.

Pas de crise d'ado pour le trail du Loup blanc. A 15 ans, la course nature phare des monts de Guéret est toujours aussi dynamique. Elle est organisée le week-end des 18 et 19 décembre et va attirer 1.700 participants.

Les organisateurs ont poussé un ouf de soulagement : le trail est maintenu cette année malgré la reprise de l'épidémie de coronavirus. L'an dernier, elle les avait contraint à organiser une course "2.0" sans grand rassemblement : les coureurs pouvaient faire le parcours individuellement quand ils le souhaitaient, et comparer leurs temps. Environ 500 personnes s'étaient prêtées au jeu.

Jusqu'à 12h de course

Pour fêter son quinzième anniversaire, le Loup blanc avait prévu une course de 150 km. Faute d'un nombre d'inscriptions suffisant, l'idée a été abandonnée. Quatre épreuves sont prévues samedi et dimanche : 15, 23, 30 et 75 km. Pour la plus longue distance, les participants vont courir de 6h à 12h !

Guillaume et Stéphane balisent les sentiers. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Cette année, l'objectif est atteint selon Stéphane Fabre, vice-président des Sports athlétiques marchois, co-créateur du Loup blanc. "Avant la crise sanitaire on avait entre 1.600 et 1.800 inscrits, là on en a 1.700." Toutes les courses sont complètes, sauf le 75 km où il reste quelques places. Il est toutefois trop tard pour s'inscrire. "La différence est que cette année, on a été complets mi-novembre, alors que d'habitude c'est plutôt mi-octobre."

Le coronavirus contraint néanmoins les organisateurs à annuler leur grand repas convivial, une tradition qui se tient tous les ans après la course dans le gymnase. Des paniers repas à emporter sont prévus à la place.

150 bénévoles

Avant le départ, c'est le branle-bas de combat dans les monts de Guéret. Des bénévoles s'affairent depuis mercredi pour baliser les circuits. "On parcourt chacun 30 à 40 km par jour en courant, avec nos flèches et nos agrafeuses !" sourit Guillaume Clavé, l'un des organisateurs.