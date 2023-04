Le train de l'Ardèche est de retour dans les gorges du Doux !

Il est emblématique dans les gorges du Doux en Ardèche : le Mastrou a repris du service ce samedi 1er avril. Il s'agit du coup d'envoi officiel de la saison de ce chemin de fer de 28 kilomètres reliant Saint-Jean-de-Muzols à Lamastre. L'exploitation se terminera mi-novembre, avec des jours d'ouverture variables en fonction de la saison.

Selon Pierrick Gerenton, le directeur général des Chemins de fer du Vivarais, société qui exploite les rails, "on espère 150.000 visiteurs au total cette année, 100.000 en train et 50.000 en vélorail". L'an passé, 90.000 voyageurs étaient monté à bord du train, 45.000 avaient pédalé le long des gorges du Doux.

Les wagons ont été entretenus cet hiver, ici la première classe © Radio France - Alexandre Berthaud

La clientèle à vélo se développe

Les prix du train des Gorges (de Saint-Jean/Tournon jusqu'à Colombier-le-Vieux/Saint-Barthélémy-le-Plain) ne bouge pas, les moins de 10 ans continuent à ne pas payer, en revanche le trajet jusqu'à Lamastre augmente (maximum +10%) : "c'est à cause des prix du charbon qui ont explosé de 50% en deux ans", explique Vincent Piotti, responsable d'exploitation, "on est vigilants à la hausse des prix, on a fait un effort pour geler certains tarifs", ajoute-t-il.

L'objectif de fréquentation - sans ajouter de trajets supplémentaires - résulte d'un espoir concernant deux axes de développement. D'abord, le nombre de croisiéristes sur le Rhône devrait revenir à son niveau d'avant Covid "et ils représentent 20% de notre fréquentation", souligne Pierrick Gerenton. Ensuite, il est désormais possible de relier la gare de Tain-l'Hermitage à celle de Saint-Jean-de-Muzols à vélo, sur un itinéraire sécurisé par une voie verte. "C'est une forte demande d'une clientèle suisse et de la région lyonnaise", ajoute le directeur général. L'an passé, le wagon dédié avait transporté 7.000 vélos. "Certains jours sont déjà complets pour cette année, il faut réserver", ajoute Vincent Piotti.

Le train de l'Ardèche, prêt à partir © Radio France - Alexandre Berthaud

Prévention contre les incendies

L'an passé, plusieurs incendies s'étaient déclenchés à proximité du chemin de fer, ce qui avait provoqué une incertitude quand à la sécurité en cas de sécheresse. "Aujourd'hui, les enquêtes n'ont pas pu démontrer que le train avaient mis le feu, on a été montré du doigt, parce que la chemin de la locomotive fume, dans l'inconscient c'est facile", dit Pierrick Gerenton, qui rappelle que certains feux ont démarré des jours où le train ne circulait pas, ou bien circulait à moteur diesel.

Néanmoins, la préfecture et l'exploitant ont travaillé tout l'hiver pour assurer le côté prévention. Le débroussaillage a été contrôlé par l'équipe spécialisée des pompiers de l'Ardèche, des grilles filtrent les morceaux de charbon qui s'échappent de la cheminée, un wagon-citerne prêt à partir est stationné à Saint-Jean-de-Muzols, plusieurs réserves d'eau jalonnent le parcours. La prévention à bord, notamment pour les fumeurs, sera accentuée et répétée en français/anglais/allemand.

Par ailleurs, une procédure officielle est en train d'être validée. Plus le sol sera sec, plus les mesures seront strictes. "D'abord, il y aura un dispositif complémentaire sur la locomotive, puis si c'est encore plus sec deux personnes seront postées à l'arrière du train pour détecter et attaquer à l'extincteur des feux naissants. L'étape du dessus, on roule avec les machines diesel et pas vapeur et puis en cas d'extrême sécheresse, le train peut être mis à l'arrêt totalement", détaille Pierrick Gerenton.