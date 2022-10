EN IMAGES - Le train de la Coupe du Monde de Rugby est en gare de Grenoble pour deux jours

Après Bourgoin-Jallieu, la semaine dernière, c'est en gare de Grenoble qu'est venu se garer le train de la Coupe du Monde de Rugby, ce mercredi 5 octobre, à moins d’un an du Mondial de rugby. Il est arrivé tôt dans la matinée et repartira le lendemain soir en direction d'Annecy. À bord, les visiteurs peuvent découvrir ou redécouvrir l'histoire de ce sport. Le personnel de bords vous accueille avec des lunettes de réalité virtuelle pour une immersion complète au stade de France lors du prochain match des Bleus contre la Nouvelle-Zélande qui se déroulera en septembre 2023. À l’intérieur des wagons : des dizaines de maillots dédicacés par les joueurs emblématiques du rugby mondial. Le clou du spectacle : la Coupe Webb Ellis, bien protégée derrière une vitrine et un garde de sécurité.

C'est un message plutôt inhabituel qui attend les voyageurs, voie F, en gare de Grenoble, pour l'arrivée du train de la Coupe du Monde de Rugby ce mercredi 5 octobre © Radio France - Julien Morceli

A l'intérieur du train de la Coupe du Monde de Rugby, plusieurs écriteaux retracent l'histoire de ce sport © Radio France - Julien Morceli

Le clou du spectacle : la Coupe Webb Ellis, bien protégée derrière une vitrine et un garde de sécurité. © Radio France - Julien Morceli