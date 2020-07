Le train du Bas Berry reprend du service

Avec près de 4 mois de retard, le train du Bas Berry repart en voyage. Ce dimanche, l'autorail débute la saison en proposant un voyage entre Ecueillé et la Foulquetière : "On espère très vite aller jusqu'à Valençay mais avec le confinement, on a pris du retard dans l'entretien des voies... Et c'est long... On manque de bénévoles ! On espère être prêt courant juillet" explique Jacques Brisou, le président de la SABA, la société pour l'animation du Blanc-Argent.

Des bénévoles qui ont mis les bouchées double pour que tout soit prêt : entre l'entretien des voies et la révision décennale de la machine à vapeur qu'il a fallu entièrement démonter. "On a 5.000 voyageurs par an en temps normal. On espère qu'on va voir revenir les gens, parce qu'on en a bien besoin...D'habitude on a des groupes en avril. Mais là, on a des recettes qui sont réduites à zéro. On a beau être bénévoles, c'est une entreprise. Les recettes sont ré investis dans le train, et là, c'est une question cruciale pour nous de faire entrer de l'argent dans les caisses".

Une voie la liaison à Valençay rétablie, les bénévoles s'attaqueront à remettre en état les rails vers Heugnes, Pellevoisins et Argy.

Le premier voyage aura lieu à 15h ce dimanche. Comptez 5 à 7 euros la visite.