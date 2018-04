Saint-Jean-le-Centenier, France

C'est Tanguy qui porte le projet. Ce jeune homme de 23 ans a déjà ouvert en 2016 le vélorail du Sud Ardèche. Et il a tout de suite rencontré le succès. Il misait la première année sur 7.000 visiteurs il en a totalisé 13.000 et 16.000 en 2017. Il a donc décidé de se lancer dans l'exploitation de quelques kilomètres de la ligne avec un vrai train.

Un train touristique entre Saint-Jean-le-Centenier et Montfleury

Le projet de départ, c'est donc d'exploiter la ligne de chemin de fer entre Saint-Jean-le-Centenier et Montfleury: 5,5 kilomètres avec deux viaducs et des vues superbes sur les monts d'Ardèche au-dessus d'Aubenas.

Le viaduc de l'Argentelle -

Le projet est plutôt avancé: il a déjà acheté une débroussailleuse sur rails. Il est en train de monter les dossiers pour l'administration car faire rouler un train est très compliqué. L'administration demande des garanties très précises sur le matériel et la formation des conducteurs. Il est également en contact avec les élus et notamment ceux de la communauté de communes Berg et Coiron.

Le vélorail du Sud Ardèche qui porte ce projet a aquis une débrousailleuse pour la ligne - Vélorail du Sud Ardèche

Il a également un idée très précise du matériel roulant qui lui faut: draisine, locotracteur et wagons.

Un train touristique a déjà roulé jusqu'en 2012

L'association Viaduc 07 avait déjà repris cette ligne et l'a exploitée jusqu'en 2012 entre Vogüé et Saint-Jean-le-Centenier. Le succès était au rendez-vous puisque les anciens conducteurs se souviennent de saison avec plus de 20.000 voyageurs. Il y a donc un vrai potentiel. la vétusté de la ligne était venue à bout des membres de l'association et l'exploitation avait cessé. Tanguy veut aujourd'hui reprendre un petit tronçon en très bon état. Le coût de l'investissement est estimé à 50.000 € par Tanguy Chamart qui veut exploiter cette ligne avec son entreprise.

La ligne le Teil/Alès

Cette partie de chemin de fer fait partie d'une ligne qui reliait le Teil à Alès. Une ligne construite à la fin du XIXème siècle et qui a été exploitée pour les voyageurs jusqu'en 1969.