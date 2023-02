Le trésor de la cathédrale d'Albi s'est refait une beauté

Les sculptures, peintures, objets sacrés et autres reliquaires qui forment le trésor de la Cathédrale d'Albi sont désormais mieux mis en lumière et exposés dans de meilleures conditions de conservation et dans des pièces désormais aux normes. Il aura fallu 13 mois de travaux et 1 million d'euros d'investissement. Les visiteurs apprécient les lieux depuis le mois de décembre 2022. L'inauguration a eu lieu ce mardi après-midi.

Public enthousiaste

Une fois le ruban coupé par le préfet François-Xavier Lauch, le public se mêle aux invités de l'inauguration. La jeune Louison est émerveillée devant la chasuble en velours rouge de l'évêque Moussaron superbement mis en lumière derrière une vitre protectrice : "je suis déjà venue une fois mais c'était en travaux, ce n'était pas ouvert, je trouve que c'est bien de montrer tout ce qu'il a avait dans cette cathédrale, j'aime bien cette salle car il y a des vêtements, c'est rouge et doré, avec la lumière ça brille."

Louison entourée de ses grands-parents Pascale et Jacques, devant l'ecce homo. © Radio France - Pascale Danyel

Dans la salle des peintures se trouve un immense retable peint sur du peuplier, tel un grand livre d'images, il pèse plus de 250 kilos. Il date du XIVe siècle, de 1345 exactement. Hélène Bonneau Garcia le couve des yeux, c'est la restauratrice qui l'a nettoyé, elle désigne les détails avec malice et se réjouit de la mise en valeur globale des œuvres : "cette nouvelle muséographie rend vraiment hommage aux objets qui sont présentés, on les voit beaucoup mieux, ils sont bien mieux conservés et la mise en lumière est absolument parfaite".

Le fleuron du trésor, ce sont les sculptures et notamment celle de l'ecce homo, le christ qui s'apprête à subir la passion. Ariane Dor, conservatrice des monuments historiques : "c'est une sculpture extrêmement bien taillée, la polychromie est complètement originale, elle n'a pas subi de repeint, elle est très naturaliste dans le détail des mains, dans le rendu des veines."

La visite du trésor de la Cathédrale d'Albi est payante : 6 euros par adulte, gratuit pour les moins de 14 ans. Le ticket vaut aussi pour la visite du chœur.