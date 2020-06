Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne déconfine les courts de tennis de Nouzonville

Alors que les sports individuels en extérieur sont autorisés au niveau national depuis le 11 mai et que les gymnases et autres bâtiments dédiés aux pratiques sportives peuvent rouvrir depuis ce lundi 2 juin, la mairie de Nouzonville avait pris un arrêté pour interdire l'accès aux terrains de plein air jusqu'au 31 mai et aux structures couvertes jusqu'au 31 aout. Un administrateur du Tennis club de Nouzonville a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui lui a donné raison ce mercredi 3 juin.

La municipalité justifiait sa décision par l'impossibilité d'assurer les gestes de distanciation physique et la désinfection quotidienne des locaux. Le tribunal administratif estime, dans sa décision, qu'il faudrait des circonstances locales particulières pour interdire l'accès aux locaux au-delà de la fin de l'état d'urgence sanitaire national, le 10 juillet prochain. L'accès aux terrains, tous sports confondus, est donc désormais autorisé à Nouzonville.